Lopta az autót, a benzint, letarolta a benzinkutat

Úgy tűnik teljesen kimaxolta a hogyan ne bűnözzünk témát az a 27 éves kiskunhalasi férfi, aki drogosan akart benzint lopni, miután eltulajdonított egy autót.

A fiatalembernek jogosítványa sem volt, és még a rendszámot is lopta. Majd elhajtott egy benzinkúthoz, ahonnan tankolás után fizetés nélkül távozott. A töltőpisztolyt azonban nem akasztotta vissza a helyére, így amikor nagy sebességgel elindult, tömlőstül kitépte a helyéről, még a kútoszlop is kimozdult. A bedrogozott férfi még egy oszlopnak is neki ütközött, mielőtt elkapták a rendőrök.

Az autóban és a benzinkútban a férfi mintegy négymillió forint kárt okozott.