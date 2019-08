Marilyn Monroe – A férfiak álma ma lenne 93 éves

Extra

Holló Bettina ,

57 éve hunyt el minden idők egyik legnagyobb ikonja, Marilyn Monroe. Mélyről indult, de rövid élete alatt a társadalmi és politikai élet elitjébe sikerült jutnia. A tartós boldogságot viszont egyik tekintélyóriás sem hozta el számára. Pedig még ma is élhetne, 93 éves lenne.

A világ a lábai előtt hevert

Az ötvenes évek dívája 1926-ban született Los Angelesben, Norma Jeane Mortenson néven. Családja egy cseppet sem volt idilli. Apját soha sem ismerte. Édesanyja skizofréniával és alkoholproblémákkal küzdött, ami miatt lánya nevelőszülőkhöz került. 16 évesen egy hadianyaggyárba ment dolgozni, ahol megismerte első férjét is. A hadsereg egyik fotósa fedezte fel a fiatal lány szépségét, nem sokkal később pedig Amerika legmenőbb stúdiói között cikázott mint modell és színésznő. 1953-ban a Playboy első címlaplánya lett. Az elsöprő siker ellenére soha sem volt igazán boldog. Magánélete tele volt zűrzavarral, és egyre nehezebben bírta a rá nehezedő nyomást. Depressziója miatt gyógyszereken élt, pszichiátriai megfigyelésre szorult. 1962. augusztus 5-én (augusztus 4-ének éjjelén halt meg), 36 éves korában, gyógyszeres dobozzal a kezében találták holtan otthonában. A jelek szerint öngyilkos lett, halála körül azonban számos összeesküvés-elmélet jelent meg.

John F. Kennedy, az elnök

Marilyn 1962 februárjában, fél évvel a halála előtt egy partin ismerkedett meg az Amerikai Egyesült Államok 35. elnökével. A díva egy csapásra Kennedy lábai előtt hevert. Barátnőinek már azzal hencegett, hogy ő lesz a következő first lady. Állítólag fel is hívta az elnök feleségét, Jackie Kennedyt, hogy bevallja: lefeküdt a férjével. Az amerikai sajtó nyílt titokként kezelte az ügyet. A dolog pikantériáját pedig az jelentette, hogy a színésznő állítólag nemcsak az elnökkel, hanem annak öccsével Roberttel is viszonyt folytatott. A Kennedy fivéreket ráadásul a mai napig összefüggésbe hozzák a díva halálával. Összeesküvés-elméletek szerint ugyanis Monroe-t bizonyos államtitkok miatt ölték meg, amit nyilvánvalóan a két politikus egyikétől sikerült megtudnia.

Joe DiMaggio, a sportoló

A szépség már túl volt egy házasságon, amikor randizni kezdett a népszerű és vonzó baseballjátékossal, Joe DiMaggioval. Szépen indult a kapcsolat. A férfiről azonban hamar kiderült, hogy az átlagnál is sokkal féltékenyebb, ami elég nagy gond, ha Amerika, sőt az egész nyugati világ legvágyottabb nőjével van együtt az ember. A sportolónál akkor telt be végleg a pohár, amikor meglátta Marilyn valaha volt legikonikusabb filmjelenetét, amikor a Hétévi vágyakozásban egy szellőző rácson állva fellibbent a fehér szoknyája. Mindössze egy évig voltak házasok.



Arthur Miller, az író

Az ellentétek vonzzák egymást — tartja a mondás, ami jól leírja a népszerű sztár, és a nyilvánosságtól elzárkózó Pulitzer-díjas amerikai drámaíró, Arthur Miller kapcsolatát. A modell egész életében küzdött azért, hogy a férfiak ne csak a külsejére, hanem a lelkére is figyeljenek. „Arthur Miller nem vett volna feleségül, ha csak egy buta szőke lennék” — mondta Marilyn. Bárhogy is próbálták két, egymástól nagyon különböző világukat összeegyeztetni, öt év után feladták.

Több plasztikai műtétje volt

Orvosi feljegyzések szerint több plasztikai műtétje volt. 1950-ben porcbeültetést végeztek Monroe állán, és kisebb orrplasztikát is végeztek rajta. Az orvosi papírokban Joan Newmanként szerepelt, a magassága 168 cm, a súlya pedig 52 kilogramm volt. 1956-ban pedig méhen kívüli terhessége is volt.