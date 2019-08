Marton Adri: Nem véletlenül születtek hozzám a gyerekeim

Extra

Holló Bettina ,

Peller Mariann két éve indította útjára az Utazás a lelked körül című műsorát, amiben hétről hétre egy-egy ismert emberrel beszélget hitről, lélekről, sorsról, megmagyarázhatatlannak tűnő tapasztalásokról. A legfrissebb epizód vendége Edvin Marton felesége, Marton Adri volt, aki mint mondja, egyáltalán nem hisz a véletlenekben, abban viszont biztos, hogy férjéhez és gyerekeihez szorosabb lélektársi kapcsolat fűzi.



Sugárzik az örömtől Marton Adri. Boldogságának két mozgatórugója van, az egyik a hivatása, a gasztronómia, a másik pedig család.

“A gasztronómiával megtaláltam azt az irányt, ami engem a leginkább érdekel. Így nem kell megjátszanom magam, nem kell kitalálnom dolgokat, hogy elhitessek valamit magamról. Ez ugyanis szívből jön. Érzem, hogy ez az én utam, egyre többet kapok tőle, és egyre inkább fejlődöm általa. Emiatt csilloghat a szemem, és nem mellesleg a családomtól. Igyekszem, hogy rájuk is elég idő és anyai energia jusson. Három éve foglalkozom a gasztronómiával ilyen intenzíven, és mostanra sikerült kiegyensúlyozni a munkát, karriert és a családot” – kezdte Adri, aki az évek alatt megtanulta, hogy nem mások véleményére, hanem a saját megérzéseire kell hallgatni.

“Abban biztos vagyok, hogy semmi nem történik véletlenül, hogy most ezt sorsnak hívjuk, vagy bármi másnak, az mindegy is. Hiszem, hogy ha egy picit az érzéseinkre hallgatunk, nem a fizikai valónkkal gondolkodunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy a külvilág mit mond vagy gondol rólunk, akkor jó úton járunk. Legalábbis ez az én utam, nem akarok általánosítani, hiszen akár otthon ülő feleség is lehettem volna, aki boldoggá teszi a családját, és akit ez a szerepkör tökéletesen boldoggá tesz” – magyarázta az egykori szépségkirálynő, akinek derült égőből villámcsapásként toppant az életébe Edvin Marton hegedűművész, de ez a legjobb dolog volt, ami valaha történt vele.

“Nekem előtte ért véget egy hatéves kapcsolatom. Akkor tulajdonképpen fellélegeztem, hiszen még csak huszonegy éves voltam, örültem, hogy egy picit szabadon élvezhetem az életet, és akkor belépett a képbe Edvin. Én az elején nem akartam komolyan venni, de olyan megnyilvánulásai voltak felém, amitől azt éreztem, hogy ő egy igazi lovag. Az ő kisugárzása és romantikus lénye a mai napig is megvan, nagyon különleges ember. (…) Érzem, hogy elképesztően szoros a kapcsolatunk. Olyan szinten tudunk egymáshoz alkalmazkodni, ez a kötelék annyival mélyebb, mint bármelyik másik, hogy ledöntött a lábamról, tizenegy évvel ezelőtt. (…) Hiszek az előző életekben, de hogy mi találkoztunk-e már, azt nem tudom, nem is jártam utána. Egyszerűen csak az érzéseimre koncentrálok, és amikor egymásra pillantunk, az nem csupán egy pillantás, hanem abban benne van egy olyan mondat, sőt monológ, amire ő rögtön úgy reagál, hogy te ezt honnan vagy miből tudod? Egy gesztus vagy mimika ugyanígy működik. Na akkor érzem azt, hogy elvileg még csak tizenegy éve, de mintha már ezer éve ismernénk egymást” – árulta el a séfként dolgozó édesanya, aki nem tagadja, hogy gyermeknevelés bizony áldozatokkal jár, de ezt egyáltalán nem bánja.

“Amikor Maxi megszületett, akkor bizony tele voltam feszültségekkel, mert rám telepedett a külvilág elvárása, miszerint egy anya mindent bír. Ő nem lehet fáradt, nem lehet elgyötört, és közben állsz, és mutatod a külvilágnak, amit látni szeretnének. Közben pedig felőröltek az érzéseim, a csalódottság, hogy én ennek nem tudok megfelelni. Ebbe született Noel, aki már nem is jelentett számomra lemondást. Rá kellett jönnöm, hogy nem véletlenül születtek hozzám, nekik én vagyok a legszuperebb anyuka, mert a szeretet volt mindennek az alapja, és természetesen a mai napig az” – tette hozzá.

