Megrázó képek! Felrobbant egy tartálykocsi Tanzániában, rengeteg a halálos áldozat

Legalább ötvenhét ember meghalt és 65 megsérült, miután felrobbant egy üzemanyag-szállító tartálykocsi Tanzániában – jelentette a helyi média.

Az eset a fővárostól, Dar es Salaamtól mintegy 200 kilométerre nyugatra történt.

BREAKING: Dozens of people feared dead as a fuel tanker involved in an accident explodes into a fire ball in Morogoro, #Tanzania. Initial reports say 70+ killed. (Multiple sources) pic.twitter.com/2tF7MeqMt4

— Mogadishu Update (@Magdashi3) August 10, 2019