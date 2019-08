Megelevenedik Hollywood az Andy Vajna-kiállításon

Extra

Szeptember végéig még látható az Andy Vajna születésének 75. évfordulója alkalmából rendezett, a filmjeit bemutató plakátkiállítás a Kempinski Hotel Corvinus Budapest lobbyjában és a Nobu Budapest étteremben. A világhírű magyar filmproducer az év elején hunyt el, és most nemcsak kiállítást rendeztek a tiszteletére, de Hongkong–Los Angeles–Budapest címmel katalógus is megjelent róla. A kiállításon 42 filmplakáton kívül számos fénykép, Andy Vajna személyes relikviái, köztük az 1997-ben az Evitáért kapott Golden Globe díj, valamint a Rambo-filmekben használt eredeti kések is megtekinthetők.



1982: Rambo – Első vér

A Sylvester Stallone főszereplésével készült filmet a világ egyik legjobb akciómozijának tartják. Andy Vajna így emlékezett rá: „A Rambo felrakott minket a térképre. (…) Még a papám is kénytelen volt belátni, hogy hiába váltottam szakmát, ebben is legalább olyan sikeressé váltam, mint a paróka- és a farmerbizniszben. A bemutató után azt mondta: »Tényleg van ahhoz tehetséged, hogy mindig megtaláld az örömöd a munkádban, és ha téged ez kielégít, akkor boldog vagyok.«”

1995: Dire Hard 3. – Az élet mindig drága

Az 1995-ös év egyik kasszasikere lett. Vajna executive producerként vett részt a produkcióban. „A Die Hard forgatása aránylag zökkenőmentesen folyt le. (…) Egyetlen ember volt csak, aki megnehezítette a munkát: Bruce Willis. Vele marha nehéz együtt dolgozni. Úgy érezte, megteheti, hogy napokig ne álljon szóba a rendezővel, John McTiernannel. (…) Végül rendeződött a dolog (…), de az egók harca minden produkcióban benne van.”

1996: Evita

Az Evita 1997-ben kapta meg a legjobb musicalnek járó Golden Globe díjat. A főszerepet Madonna és Antonio Banderas játszotta. Az Alan Parker által rendezett filmet Argentínában és Magyarországon forgatták, amiben nagy szerepe volt Andy Vajnának.

„Argentínában 40 fok volt, megérkeztünk januárban Budapestre, ahol pedig mínusz 6, ez nehézséget okozott a stábnak. Technikai problémáink azonban soha nem voltak. A nagy temetési ceremónia, a felvonulás, minden zökkenőmentesen zajlott. Budapesten fantasztikus forgatni, ezt a mai nap is látjuk, a világ legnagyobb filmjeit készítik ma Magyarországon. Az Evita volt az egyik első, amely ezt kipróbálta” – fogalmazott Vajna.

Bush levele

George W. Bush amerikai elnök 2006-ban meghívta Andy Vajnát a Fehér Házba, hogy együtt nézzék meg a Szabadság, szerelem című filmet. Ezzel Bush a forradalom 50. évfordulója és Magyarország előtt tisztelgett. A vetítést követően előbb a first lady, majd maga az elnök gratulált Vajnának, és a jelen lévő vendégekkel hosszan elbeszélgettek a film fontosságáról és üzenetéről.

