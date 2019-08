Megkezdődött a szarvasbőgés Somogyban

Belföld

MTI ,

Megkezdődött a szarvasbőgés a somogyi erdőkben, a gímbikák párkeresése miatt egyes területek csak korlátozásokkal látogathatók.

A gímszarvasok a hazai erdők királyai, az egyébként csendes és ritkán látható állatok viselkedése párzás idején látványosan megváltozik – tájékoztatta a Sefag Zrt. pénteken az MTI-t.

A 80 ezer hektáron gazdálkodó állami vállalat hozzátette, a tekintélyt parancsoló, akár három mázsásra is megnövő, párzásra kész gímbikák jellegzetes hangorkánja a szarvastehenek figyelmének felkeltésére, a konkurens bikák figyelmeztetésére szolgál.

A bikák megvívnak egymással a tehenekért, az erdőjárók messziről hallhatják az állatok agancsainak csattanását – írták.

Jelezték: a társaság egyes, a turistautaktól távol eső erdőrészek nyugalma érdekében korlátozza a látogatást szeptember végéig, naponta 9 és 15 óra között. “Mivel ilyenkor van a vadászati főidény, ezért a területek nyugalmának biztosítása a vadgazdálkodás eredményességét is segíti” – mutattak rá.

Hangsúlyozták, hogy a jelzett turistaútvonalakon ebben az időszakban is bátran lehet kirándulni. A túrázás mellett sokféle erdei program is elérhető: Somogyban a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola erdei futóversenyt, az őszi erdei munkákat bemutató ismeretterjesztő napot szervez, s izgalmas programok lesznek a Mesztegnyői Erdei Vasúton és a Zselici Csillagparkban is.

A Sefag Zrt. szakemberei arra kérik a természetbarátokat, hogy az erdőt járva lehetőleg ne zavarják meg a szarvasokat, ne próbálják a bőgés hangját követve megkeresni őket, ezzel ugyanis az állatoknak ártanak és magukat is veszélyeztethetik.

Az érvényben lévő erdőlátogatási korlátozásokról a Sefag és a többi erdészet honlapján lehet tájékozódni – írták.