Meglepték a zsaruk a kis világjárót

Holló Bettina ,

Budapesten a Dunát akarta megcsodálni, ezért szökött el Németországból egy 12 éves kisfiú. A magyar rendőrök az egyik pályaudvaron találtak rá. Míg a világjáró gyerek várt az apukájára, a zsaruk elhalmozták ajándékokkal.

„Három nappal ezelőtt a járőrök a Keleti Pályaudvaron találtak egy 12 éves kisfiút, akiről kiderült, hogy német, nincs nála igazolvány és elszökött Németországból, ahol már keresték a német kollégák. Az ORFK és a BRFK összefogott. A Bűnmegelőzési- és a Balesetmegelőzési Osztályok mindenféle klassz dolgot összeszedtek és elvittek a kisfiúnak, hogy addig se unatkozzon, amíg apukája meg nem érkezik. A 12 éves kis srác hazautazott Németországba. Kedves kommentelők, biztosan kíváncsiak vagytok arra, hogyan került Budapestre egyedül, erről sajnos többet nem írhatunk, a rendőrség most tisztázza a körülményeket!” – írta Facebook-oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Egy videót is készítettek arról, ahogy kollégáik átadják az ajándékokat a kisfiúnak. A kis világjáró kapott Rubik-kockát, emlékpólót és legót is. A kommentelők valóban arra voltak kíváncsiak, hogy a kisfiú miért indult el egyedül a magyar fővárosba, aggódtak, hogy mi van, ha a családja elől menekül. Később azonban kiderült, hogy ilyesmiről szó sincs. „Annyit már tudunk, hogy szerető családból származik. Az apukája nagyon sokat mesélt neki Budapestről, a Dunáról, a kisfiú azért jött, hogy megnézze” – nyugtatta meg az érdeklődőket a rendőrség.