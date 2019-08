Megszépül és a Nyugatihoz költözik a Fővárosi Nagycirkusz

Belföld

Lokál ,

Új épületet kap a magyar cirkuszművészet a Nyugati pályaudvar mellett. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elkészültéig jelenlegi helyén, a Városligetben, az állatkert szomszédságában működik az intézmény. Fekete Péter szombaton, a cirkusz manézsában számolt be a fejlesztésről.

– A kormány döntése értelmében ötször ekkora területen, mint ahol most állunk, kétszer ekkora méretben, mint amit most látunk, egy nemzeti cirkuszművészeti központ épül – jelentette be a hétvégén Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára a Fővárosi Nagycirkusz manézsában.

A cirkuszművészetért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy Budapesten, a Nyugati pályaudvar mellett lesz a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, ahová a Főváros Nagycirkusz átköltözik majd jelenlegi helyéről, a Városligetből. Az új épületben nemcsak a cirkusz, hanem iskola, múzeum és kutatóközpont is helyet kap. Addig a nagycirkusz zavartalanul üzemel jelenlegi helyén, a Városligetben.

– A Fővárosi Állat- és Növénykert kapja meg a nagycirkusz helyén felszabaduló területet, amelyet a Liget Budapest Projekt részeként zöldövezeti részként fognak hasznosítani. A cirkusz pedig a Városligetből átköltözik a Nyugati tér mellé, így ez pozitív váltás lesz mind a cirkusz, mind az állatkert számára – mondta a Lokálnak Marosi Antal, a Fővárosi Nagycirkusz sajtófőnöke.

A beruházás megvalósításáról szóló kormányhatározat péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben. A központot a Liget Budapest Projekt részeként, a Nyugati pályaudvar mellett, a vasúti vágányok, az Eiffel tér, a Podma­niczky utca és a Ferdinánd híd által határolt területen építik fel. A Zuglóban és Cinkotán lévő cirkuszi létesítmények megmaradhatnak, azokat felújítják, mivel egyes kiszolgálófunkciók továbbra is a célra jelenleg használt helyeken működnek majd.

