Méltatlan, hogy Brüsszel a határvédelmi kiadások alig több mint egy százalékát térítené meg

Belföld

MTI ,

A magyar kormány méltatlannak tartja, hogy Brüsszel a határvédelemre fordított kiadások mindössze alig több mint egy százalékát térítené meg Magyarország számára – mondta Hollik István kormányszóvivő hétfőn Budapesten újságíróknak.

Kifejtette: a brüsszeli bizottság több mint kétéves időhúzás után reagált a magyar kormány kérésére, és mindössze 6,6 milliárd forint megtérítésére tett ígéretet.

Felidézte, Orbán Viktor miniszterelnök még 2017-ben fordult Jean-Claude Juncker bizottsági elnökhöz, hogy a sokat emlegetett szolidaritás jegyében fele részben járuljon hozzá a határon a kerítés építéséhez és a védelem költségeihez.

Elmondta: 2015, a kerítés megépülte óta eddig összesen 504 milliárd forintot fordított a magyar kormány határvédelemre. Kiemelte: az eddigi bevándorláspárti brüsszeli vezetés mindent elkövetett, hogy húzza az időt, és ne szálljon be a magyar határvédelem költségeibe. Az ő céljuk az volt, hogy legalizálják a migrációt, és minél több bevándorlót hozzanak Európába – fűzte hozzá a kormányszóvivő.

Hollik István ismertetése szerint a távozó bizottság most úgy döntött, hogy 20 millió eurót, 6,6 milliárd forintot térít meg a felmerülő magyar költségekből; ez kizárólag ebben az évben, a magyar-szerb határszakaszon járőrszolgálatot teljesítő állomány finanszírozására fordítható.

Hangsúlyozta: a magyar kormány bízik abban, hogy a novemberben munkába álló új Európai Bizottság az eddigi, bevándorláspárti brüsszeli vezetéssel szemben elsődlegesnek fogja tartani az unió külső határainak megvédését, és hajlandó támogatni a tagállamokat, köztük Magyarországot abban, hogy ne a migráció szervezésén, hanem a megállításán legyen a hangsúly.

Magyarország, ha kell – ahogy eddig -, ezután is meg fogja védeni Európa schengeni határait az illegális migrációtól, mert úgy gondolják, hogy ez Magyarország tagállami kötelezettsége, ráadásul az európai és magyar emberek érdeke is ez – fejtette ki a kormányszóvivő. “Továbbra is fenntartjuk”, hogy az illegális migráció veszélyezteti Európa biztonságát, és “továbbra is fenntartjuk” azt a kérést, hogy a költségek felét Brüsszel térítse meg – fűzte hozzá Hollik István.

További cikkek: