Mészáros Árpád Zsolt: Visszakaptam a fiam

Extra

Holló Bettina ,

Pszichológus kellett ahhoz, hogy Mészáros Árpád Zsolt feldolgozza, hogy rákos lett. Az operettszínész betegsége miatt évekig nem törődött a fiával. Szerencsére azonban ma már olyan jó a kapcsolatuk, hogy Bendegúz a menyasszonyával együtt odaköltözött a művészhez. MÁZS a Lokálnak elárulta: hamarosan nagypapa lehet.



Mészáros Árpád Zsolt vesedaganatát 22 éves korában, egy balesete után fedezték fel, és csak az időben elvégzett műtétnek köszönheti az életét.

– Ha nincs a baleset, akkor nem derül ki időben, hogy rákos vagyok. Egy fiatalember szerelmi féltésből dobott le a szabadtéri színpadról, a két és fél méteres zuhanás után pedig a derekamra rögzített mikroport úgy megnyomta a bordámat, hogy az felsértette a vesémet. Másnap nagy fájdalmakkal mentem el az orvoshoz, ahol a bevérzett vesémen egy 6,5 centis daganatot diagnosztizáltak. Rá tíz napra műtöttek meg, iszonyatos ütemben nőtt a rák. Miután kivették a vesémet, korrekciós műtéteim voltak, és egy hároméves rehabilitáción is túl kellett esnem – kezdte a Lokálnak az operettszínész, aki a betegsége kiderülése után minden kapcsolatot megszakított újszülött gyermekével és annak édesanyjával. Csak magára és a gyógyulásra koncentrált. – Önzőség volt a részemről így cselekedni, de végső soron ez is kellett ahhoz, hogy felépüljek. Másrészt úgy voltam vele, hogy ha meg kell halnom, akkor egyedül haljak meg. Szerencsére túléltem, de pszichológus kellett ahhoz, hogy feldolgozzam a betegségem – magyarázta Árpi, akinek évekig lelkiismeret-furdalása volt amiatt, hogy fiatalon nem törődött a fiával. Mára ezek a sebek is begyógyultak, hiszen az elmúlt időszakban nagyon szoros, baráti kapcsolatot sikerült kialakítania Bendegúzzal.

– A történtek ellenére visszakaptam a fiam, hisz tinédzserkorában úgy döntött, hogy odaköltözik hozzám. Azóta is együtt élünk, és egy ideje a menyasszonya is velünk él. Örülök a boldogságuknak, bízom benne, hogy a közeljövőben egy unokával is megajándékoznak – tette hozzá Árpád, akinek három édesanyától négy gyermeke született. Bendegúz huszonhárom, Rózsa tizenkettő, Merse kilenc, Árpika pedig négy és fél éves.