Metallicával űzött el egy pumát a túrázó

Külföld

Lokál ,

A kanadai Dee Gallant a Vancouver-szigeten fekvő Dél-Duncanben indult túrázni kutyájával, amikor az erdőben néhány kilométer megtétele után egy pumával találta magát szembe.

A 45 éves nő nagyon megrémült, de lélekjelenlétének köszönhetően nem pánikolt be, hanem inkább kiabálni kezdett, majd felemelte a kezét, hogy nagyobbnak és erősebbnek tűnjön az állat szemében. A ragadozó ezt látva megállt, de nem tágított az útból. Ekkor Dee elővette mobilját, és elindította a Metallica Don’t tread on me című szerzeményét, amire a puma elmenekült.