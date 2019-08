Nacsa Olivér: Ne tűrjük az állatkínzást!

Extra

Kiss Nóra ,

Nacsa Olivér és felesége, Somossy Barbara a felelős állattartásért kampányol. A házaspár felháborítónak tartja, hogy az állatkínzók büntetlenül megúszhatják tetteiket, ezért ismert emberek segítségével hívják fel a figyelmet a problémára.

Hatalmas felháborodást keltett annak a balotaszállási nőnek a története, aki kutyáját az autója hátuljához kötötte, majd végighúzta az úton, végül pedig elásta a tetemet, ráadásul tette után pedig semmilyen megbánást nem mutatott. Az eset Nacsa Olivért és feleségét is mélységesen felháborította, aminek közösségi oldalaikon is hangot adtak.

– Borzalmas, gyalázatos és felháborító, amit ez a nő elkövetett. Hallani hasonló esetekről, de erről most videók, kézzelfogható bizonyítékok is felkerültek az internetre, ami mellett már nem mehettünk el szó nélkül. Az állatok védtelenek és kiszolgáltatottak, felelősséggel tartozunk értük. Hazánk a fejlett országok közé tartozik, emiatt úgy gondolom, kötelességünk az ilyen ügyekkel is foglalkozni, egy ország értékének ugyanis komoly fokmérője az állatokkal való bánásmód. Ne tűrjük tovább, hogy bárki következmények nélkül kínozhassa az állatokat! Elsősorban most a környezetünkben élő kedvencekre gondolok, de vadon élő társaik is ugyanolyan veszélyben vannak – fejtette ki a Lokálnak Nacsa Olivér, aki maga is nagy állatbarát.

– A feleségemmel van egy közös kiskutyánk, de Barbi szüleinek a kutyájára és a testvéremére is családtagként tekintünk – tette hozzá a 40 éves humorista.

Olivér a feleségével kampányt indított az állatkínzás megfékezéséért, amihez több ismert ember is szívesen csatlakozott. – A legfőbb célunk, hogy ténylegesen foglalkozzunk ezzel az esettel, és ne az történjen, hogy pár napig beszélnek róla, majd teljesen feledésbe merül. Végig fogjuk kísérni az ügyet, és be fogunk róla számolni az embereknek, hogy milyen büntetést kapott az asszony. Bízunk a független igazságszolgáltatásban és abban, hogy egy olyan precedensértékű ítélet születik, amely tényleges visszatartó erővel bír. Közszereplőként kötelességünknek érezzük, hogy felhívjuk a figyelmet, milyen ijesztő méreteket ölt az állatkínzás. Hosszú távú terveinkhez pedig többek között olyan ismert emberek is csatlakoztak, mint Tóth Vera, Tóth Gabi, Harsányi Levente, a Korda házaspár, Oszvald Marika, Csonka András, Keresztes Ildikó, Fischl Mónika, valamint Rubint Réka. Velük együtt a „Sztárok az állatokért” néven futó kampánnyal, videókkal, fotókkal és interjúkkal szeretnénk küzdeni az állatok jogaiért – mondta Barbara.