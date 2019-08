Napi szinten zaklatott Donáth László

Belföld

Bodnár Erika ,

Egyre több áldozata jelentkezik, a szexuális zaklatással vádolt, Donáth László volt MSZP-s országgyűlési képviselőnek. Felkavaró részletek derültek ki, módszeresen vadászott a fiatal nőkre, és fojtogatott is a beszámolók szerint. Donáth lánya, a Momentum Európai Parlamenti képviselője, Donáth Anna, korábban lelkesen elítélte a szexuális visszaéléseket, ám most kínosan hallgat.

Nemrég derült ki, hogy Donáth László volt MSZP-s országgyűlési képviselő egy budapesti szeretetotthon lelkészeként szexuálisan zaklathatott egy, az intézményben dolgozó, takarítónőt. Az ügyben a rendőrség szexuális kényszerítés miatt nyomoz. Most egy újabb áldozat jelentkezett.

– Sokan és sokáig szenvedtünk tőle. Az idősek és a kövérek megúszták. Ahogy meghallottuk a hangját, amikor bejött az épületbe, már rohantunk. Volt, hogy a WC-ben bújtunk el, mert ha szembetalálkozott vele az ember, akkor mi volt? „Jöjjön a tornaszobába, kedves!” És akkor bevitt mindenkit, persze elkezdett beszélgetni, aztán mindig volt egy kis combfogdosás meg fenékpaskolás. És ez csak a mindennapi alap volt. Akivel csak lehetett, kikezdett. Elkapta az embereket a folyosón, a lépcsőn, ez ment éveken keresztül. És mindenki tudta. Ő ilyen volt egész életében. De senki nem lépett, féltek tőle – nyilatkozta az áldozat a 888.hu-nak.

A nő hozzátette, annyira tartottak Donáth politikai kapcsolataitól, hogy szólni sem mertek, csak menekültek előle.

– Különböző praktikákat kellett bevetni ellene. Általában a menekülés maradt, de volt, hogy nem használt, mert az alap az volt, hogy ha elment egy fiatal kolléga mellett, rácsapott a fenekére. A többi lányt is pofátlanul elkapta, volt, akinek a mellét, a fenekét fogdosta. Borzasztó volt. A felesége nem válik, de tud mindent, őt valószínűleg nem érdekli, neki már teljesen mindegy. A nő attól tartott, hogy Donáth László majd a lányával, Donáth Annával, a Momentum EP-képviselőjével „takarózik”.

– A többi kollégával is beszélgettünk, örülünk, hogy kiderült végre ez a dolog, bár nem hiszem, hogy történni fog valami. Attól félünk, hogy ő most ezt ki fogja hegyezni arra, hogy „jaj, ezt most csak kitalálták ellene, mert az Anna a Momentumban van” – mondta a nő. Aggályai később beigazolódtak, Donáth László pontosan ezzel védekezett a Népszavának.

A Tényeknek az egyik zaklatott nő férje nyilatkozott, a nőt Donáth éveken át terrorizálta, nemi szervét fogdosta és molesztálta. A riport szerint több ott dolgozónak is tett szexuális ajánlatot a volt MSZP-s. A beszámolók szerint orvosi papírokkal tudják igazolni, hogy Donáth László szorongatta az egyik dolgozó nyakát egy konfliktus közben, miközben a saját felesége is ott állt mellette.

A Momentum nem adott ki semmiféle állásfoglalást, kizárólag az evangélikus egyház jelentette ki, hogy zéró toleranciát hirdet a zaklatásokkal szemben. Donáth lánya, a Momentum Európai Parlamenti képviselője, Donáth Anna, korábban lelkesen elítélte a szexuális visszaéléseket, ám most kínosan hallgat.

További cikkek: