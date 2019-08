Külföld

MTI ,

Nem etikus hekkerek törtek be a bolgár adóhivatal szervereire és loptak el onnan adatokat, a támadásnak akár politikai háttere is lehet – mondta Bársony Péter informatikai biztonsági szakértő (IT) kedden az M1 aktuális csatorna esti műsorában.

Az IT-szakértő közölte, 5 millió állampolgár nevét, személyes adatait, köztük jövedelemmel kapcsolatos adatokat loptak el, amelyeket fel is tettek az internetre.

Szerinte akár politikai háttere is lehetett a támadásnak, vagy öntudatos csoportok akarták felhívni a figyelmet arra, hogy nem védik megfelelően az adóhivatal informatikai rendszereit. Hozzátette: biztosan nem etikus hekkerek voltak, mert gúnyolódó leveleket küldtek az adóhivatal dolgozóinak.