Nemsokára becsöngetnek!

Belföld

Fábián Eszter ,

Mint minden évben, az augusztus most is az iskolakezdésre való készülődésről szól a szülőknek és a diákoknak egyaránt. A Lokál egy hipermarketbe látogatott el, hogy kiderítse, mennyit költenek a tanszerekre a családok, akik számára könnyebbséget jelent, hogy a kormány rengeteg támogatást nyújt az iskolakezdés idején.

Veronika és Vivien apukájukat lehagyva, már önállóan válogattak a tanszerek hatalmas választékából.

– A tanszerekre olyan 10-20 ezer forintot szoktak költeni a szüleink minden évben kettőnkre, de annyi a könnyebbség, hogy egyikünknek sem kell még idén a tankönyvekért fizetni, illetve vannak olyan dolgaink, amelyek még tavalyról megmaradtak, így azokból nem kell újat venni – mondta Vivien.

Annamária maga is tanár, és lapunknak elárulta, hogy náluk régóta szokás, hogy bizonyítványosztáskor kiadnak egy listát, amelyben a tanárok felsorolják a jövő évhez szükséges tanszereket, mint megtudtuk, ő is egy ilyen listával érkezett.

– A kislányom most megy negyedikbe, de neki sem kell túl sok mindent venni pluszba, mert rengeteg dolog van, ami az évek során megmaradt, így azokra nem költünk. A kisfiam viszont most kezdi, így a két gyerek tanévkezdése együtt nagyjából 35–40 ezer forintra fog kijönni. A kislányom nyelvi iskolába fog járni, így neki még plusz speciális könyveket is kell még venni – mondta el lapunknak Annamária.

Niki kisfia most kezdi az első osztályt, így mindenből újat kell idén venniük, kosarukban is feltűnt, hogy egy-egy tanszerből – ragasztó, radír – több darabot is találtunk.

– Mindennel együtt ruhákra és tanszerekre nagyjából 100 ezer forintra számítok, ugyanis csak az, amit kiküldtek a tanárok, hogy mire lesz szüksége a gyereknek két A4-es oldal. A tankönyveket az a jó, hogy ingyen kapjuk, de a ruházkodás, tornafelszerelés, úszófelszerelés és egyéb tanszerek nagyon sokba kerülnek – mondta el lapunknak Niki.

Korábban érkeznek a szeptemberi családtámogatások A gyermeket nevelő családok már augusztus végén megkapják a szeptemberben esedékes támogatásokat – a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást –, hogy könnyebb legyen számukra az iskolakezdés. Az intézkedés mintegy 1,2 millió családot érint.

Ingyenes tankönyvek Jövőre minden diák ingyen kapja majd a tankönyvet, mindez Bódis József oktatási államtitkár szerint 14 milliárd forinttal csökkenti a családok terheit. A jelenlegi tanévben az 1–9. évfolyamokon ingyenes a tankönyv, míg a 10–12. évfolyamon szociális rászorultság vagy nagycsaládos háttér esetén kérhetőek az ingyenes tankönyvek.

Családvédelmi 7 pont

1. 10 milliós gyermekvállalási támogatás. 2. Bővül a csok kedvezményes hitele. 3. Milliókat vállal át a kormány a gyerekesek jelzáloghiteléből. 4. Személyi jövedelemadó-mentesség a négygyerekes anyáknak. 5. 2,5 millió forint új autó vásárlására. 6. 21 ezer új bölcsődei férőhely 2022-re. 7. Nagyszülői gyed bevezetése.