Nyomoznak a volt MSZP-s zaklatási ügyében

Belföld

Lokál ,

Már június óta nyomoz a rendőrség Donáth László lelkész, volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Donáth Anna momentumos EP-képviselő édesapja, zaklatási ügyében. A férfit azzal vádolja egy munkatársa, hogy többször, szexuálisan zaklatta a szeretetotthonban, ahol együtt dolgoztak.

Szexuális kényszerítés miatt nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság Donáth László zaklatási ügyében – írta a Ripost. A lap szerint évek óta zaklathatta munkatársnőjét egy budapesti szeretetotthonban a volt MSZP-s országgyűlési képviselő, aki lelkészként dolgozik az intézményben.

– Nagyon megviselte az egész. Sokat beszélgettünk az egészről, már két éve megy ez a cirkusz. Senki nem mert lépni, mert nagyhatalmú emberről van szó, ő hozta létre ezt a szeretetházat! Itt idős emberekre vigyáznak, csaknem százra. Úgy hallottam, többeket is zaklatott, főleg a nővéreket, de a fiatalabb takarítókat is. Egy portásnő állítólag azért mondott fel, mert megfogdosta a melleit – mondta el a Ripostnak a zaklatást elszenvedő nő egyik ismerőse.

– Folyamatosan inzultálta, azóta, hogy két éve munkába állt ott. Rendszeresen odament hozzá félreeső helyeken, az emeleti folyosókon. Átölelte, simogatta a fenekét, néha a mellét, egyszer még a nemi szervét is megfogta, és szexuális ajánlatokat tett neki. Szegény barátnőm mindig elrohant ilyenkor. Egy idő után már szabályosan kerülte azt az embert, ha meghallotta a hangját, elment a közelből. Most azért akadt ki, és tett feljelentést, mert már két kézzel meg is fojtogatta, mert szerinte rossz helyen hagyta a takarítókocsit – folytatta a nő. A Ripost információi szerint maga az intézmény vezetője beszélte rá végül a feljelentésre a takarítónőt, aki nem akarta kommentálni az esetet.

Mint ismert, legelőször a TV2 Tények számolt be róla, hogy zaklathatott egy budapesti szeretetotthonban Donáth László. A csatorna kereste az ügyben az intézményt és a volt MSZP-s országgyűlési képviselő lányát, Donáth Annát, a Momentum EP-képviselőjét, de egyikük sem reagált a kínos botrányra.