Ön túlélné? Csak saját felelősségre ajánlják ezt a brutális másfél kilós hamburgert

Tízemeletes, 12 ezer kalóriás hamburgert kínál az angliai Durham grófság egyik kocsmája – adta hírül a The Guardian című brit napilap szerdán.

A Big Ben Number 10 elnevezésű, 28,95 fontba (10 185 forintba) kerülő fogást tíz egymásra pakolt, sajttal és 25 szelet sült baconnel gazdagított hamburgerpogácsából készítik. Az óriásburger másfél kilót nyom, és a cikkíró hangsúlyozottan felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire egészségtelen.

A George Pub and Grill, ahol a hamburgert kínálják, elhárítja a felelősséget, mondván, rendeléskor figyelmeztetik a vendégeket, hogy csak saját felelősségükre fogyasszák az ételt. A kocsma tulajdonosa, némi fekete humorral, 500 fontot (176 ezer forintot) ajánlott fel a hamburger elfogyasztása miatt esetleg elhalálozók sírkövére.

