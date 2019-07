Orbán Viktor: A magyar nemzetnek megvannak azok a képességei, amelyekkel független tud maradni

Orbán Viktor szerint Magyarország biztató pályán maradását nem belülről, hanem kívülről fenyegeti veszély. A magyar kormányfő Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén arról is beszélt, hogy ma a magyar nemzet birtokában van azoknak a képességeknek, amelyek segítségével független tud maradni. A miniszterelnök szerint az illiberális politika értelme nem más, mint a keresztény szabadság.

Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői előadásában kiemelte:

„A kormány az ország önrendelkezését visszaszerezte, és a határokat is megvédte a migrációval szemben.” Rámutatott: nemzedékük történelmi lehetőséget kapott a magyar nemzet megerősítésére. „Ez egy igazságtalanul nehéz küzdelem volt eddig is, és igazságtalanul nehéz küzdelem lesz ezután is” – mondta.

Orbán Viktor szerint Magyarország biztató pályán maradását nem belülről, hanem kívülről fenyegeti veszély. Kijelentette: bonyolult manőverek eredményeképpen sikerült megakadályozni, hogy Soros György embere kerüljön az Európai Bizottság élére, és azt, hogy ideológiai gerillákat helyezzenek fontos európai tisztségekbe.

Az akcióterveknek a versenyképességet kell javítaniuk

„Ha jövő év tavaszán beigazolódik az európai gazdaság kilátásaira tett helyzetértékelésünk, 2020 tavaszán egy második gazdaságvédelmi akciótervre lesz szükség, ősszel pedig egy harmadikra is” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta: az akcióterveknek a versenyképességet kell javítaniuk, és a közeljövőről szólva kitért rá: Magyarországnak lesznek csatái jogállamisági kérdésekben is, „ide jó idegek kellenek”, azért hogy „ne nevessük el magunkat”, és ezzel „ne sértsük meg partnereinket”.

Demokrácia igen, liberalizmus nem

A tőkés piacgazdaság kereteit, a demokratikus jogi és politikai intézményeket fenn kell tartani, de a társadalmi szerveződés módját meg kell változtatni, vagyis „demokrácia igen, liberalizmus nem” – jelentette ki Orbán Viktor.

Előadásában rámutatott: az a tétel, hogy minden demokrácia szükségszerűen liberális, és a kereszténydemokráciának liberálisnak kell lennie, egész egyszerűen nem igaz.

„A liberális demokrácia addig volt életképes, amíg a keresztény alapjait el nem hagyta. Addig, amíg a személyes szabadságot és a tulajdont védte, jótékony hatással volt az emberiségre. Ugyanakkor amikor elkezdte felszámolni azokat a kötelékeket, amelyek az embert a valósághoz, az élethez kötik, megkérdőjelezte a nemi identitást, leértékelte a vallási identitást, fölöslegesnek minősítette a nemzeti kötődést, tartalma radikálisan megváltozott” – fejtette ki Orbán Viktor, aki beszélt arról is, hogy amikor a liberális demokrácia hívei támadják, kritizálják őket, akkor nem vitatkoznak, a gyűlölet szól a bírálókból.

A keresztény szabadság az illiberális politika értelme

Orbán Viktor szerint az illiberális politika értelme nem más, mint a keresztény szabadság.

„A keresztény szabadságért dolgozó politika arra törekszik, hogy megvédjen mindent, amit a liberálisok elhanyagolnak, elfelejtenek és megvetnek” – mondta, majd hozzátette: „az előttünk álló 15 évet azzal fogjuk eltölteni, az lesz a nemzedéki küldetésünk, hogy szembeforduljunk a liberális korszellemmel és a liberális internacionalizmussal”.

Gulyás: Ellenzékváltó hangulat jellemző

„A markáns, jobboldali, kereszténydemokrata, konzervatív álláspontot képviselő és ezért leginkább támadott pártok érték el a legjobb eredményt az európai parlamenti (EP) választásokon… A Fidesz az Európai Néppárton belül a legjobb eredményt érte el – szögezte le Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken egy tusnádfürdői kerekasztal-beszélgetésen. Szerinte a lehető legnagyobb támogatás áll a magyar kormány mögött, miközben ellenzékváltó hangulat uralkodik. Gulyás figyelmeztetett: az EP-választáson a két legszélsőségesebb magyar ellenzéki párt erősödött meg: a DK nemcsak Magyarország, de Európa egyik legszélsőségesebb pártja, Dobrev Klára mégis az EP-alelnöke lehet.

Modelladó országstratégia

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója az M1-en arról beszélt, hogy Magyarországon 2010 előtt stratégiahiányos volt a politika, az akkori kormányoldal stratégiája csak a Nyugat másolása volt.

„A mai ellenzéket frusztrálja, hogy Orbán Viktor modellformáló, modelladó stratégiát nyújt, amely röviden az Isten, haza, család, munka címszavakkal szimbolizálható” – közölte a szakember.

Nemzetegységesítő beszéd

A Nézőpont Intézet elemzője szerint a miniszterelnök nemzetegységesítő beszédet mondott. Tóth Erik az M1-en kiemelte: a Fidesznek a nemzeti politikai gondolkodás 1994 óta a legfontosabb alapelve. Antall József fogalmazta meg, hogy lélekben 15 millió magyart szeretne képviselni, de Orbán Viktor volt az egyetlen, aki ezt meg is valósította – vélekedett az elemző. Tóth Erik azt is mondta – utalva a miniszterelnök szavaira –, hogy 2010-ben egy a nemzeti gondolkodást előtérbe helyező rendszerváltás kezdődött, és ez minden bizonnyal nem 2022-ben ér véget.

Magyarország őszintesége félelmetes Európában

„A magyarok szabadságszerető nép, az egyenes beszéd és az adott szó betartásának hívei, akik nem lebontják, hanem védik Európa értékeit” – hangoztatta Varga Judit igazságügyi miniszter egy tusnádfürdői pódiumbeszélgetésen. A miniszter kiemelte: tárgyalásai során többször érzékelte, hogy Magyarország őszinte, bátor kiállása félelmetes az európai fősodor számára, ugyanakkor sokaknak megkönnyebbülést jelent, hogy a magyarok a kemény döntéseket is vállalják. Varga Judit kifejtette: sok olyan európai politikust ismer, aki a migrációs állásponttal kapcsolatban a tények szintjén „észnél van”, csak nem mer nyíltan szembemenni az árral.

Tőkés: Az erdélyi magyarság ostrom alatt áll

Tőkés László szerint az erdélyi magyarság 30 évvel a diktatúra bukása után is ostrom alatt áll, és ma is a Nicolae Ceausescu kommunista diktátor nevével fémjelzett román nemzetpolitika áldozata. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke Tusnádfürdőn kijelentette: az ostrom 1989 után is tart. „A román titkosszolgálatok, pártok és felbérelt civil szervezetek sűrűn verik a blattot, osztogatják a Ceausescu-rezsim eszköztárából örökölt magyar kártyát” – jelentette ki. Ezért szerinte tényleges rendszerváltozásra van szükség Romániában. A posztkommunista rezsimet is meg kell dönteni – idézte Tőkés Václav Havel volt cseh elnököt.