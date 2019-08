Orbán–Merkel-találkozó: Mi védjük Európa határait

Belföld

Lokál ,

Köszönetet mondott a magyaroknak Angela Merkel német kancellár, aki a Páneurópai Pikniken történt határnyitás 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen találkozott Orbán Viktorral. A magyar miniszterelnök kiemelte: „a magunkfajta szabadságharcosok a kettészakítottság idején is tudták, hogy csak egy Európa van”. Orbán Viktor azt is leszögezte: most is mi védjük Európa határait, és szeretnénk, ha ennek a költségeihez az unió is hozzájárulna.

Az 1989-es határnyitás, és a vasfüggöny ezt követő leomlása hozzájárult Európa egyesítéséhez. „Hittünk benne, és újraegyesült” – fogalmazott az esemény évfordulójára rendezett ökumenikus istentiszteleten Orbán Viktor Sopronban. „Ma is ezen múlik minden, ha hiszünk benne, akkor kelet és nyugat egyesülése révén ismét erős lesz Európa” – hangsúlyozta a magyar kormányfő, akivel egyetértve Angela Merkel német kancellár kijelentette: „Sopron a szimbóluma a humánus Európának”.

Az ünnepi program után folytatott kétoldalú megbeszélés követően mindkét kormányfő a magyar–német gazdasági és kereskedelmi együttműködés fontosságát emelte ki. Orbán Viktor szerint „nem látni olyan eseményeket, amelyek megzavarnák a magyar–német kapcsolatokat, viszont vannak tényezők, amelyek kikényszerítik a gazdasági együttműködés erősítését”.

Angela Merkel az uniós kohéziós alapokra utalva kijelentette: „ha Magyarország növekedési rátáját megnézzük, akkor valóban látszik, hogy Magyarország az emberek érdekében jól fekteti be ezt a pénzt”, ugyanakkor azt is hozzátette: szeretnék a tudományos, a kutatási és az innovációs együttműködést tovább erősíteni.

A találkozót követően kiderült, a német–magyar álláspont nem tér el annyira egymástól az uniós és migrációs kérdésekben sem, mint amennyire azt az ellenzéki pártok hangoztatják. Angela Merkel leszögezte: Németország szeretne minden tagországgal szoros és bizalmon alapuló együttműködést folytatni, utalt rá, hogy a következő uniós pénzügyi-költségvetési periódusban Magyarország és Közép-Európa érdekeit is képviselni igyekszik. „Igazságos megoldásokra van szükség… mindig kompromisszumokat kell találnunk, és ezt meg is akarjuk tenni”.

Sőt: az is kiderült, a német kancellár osztja az új EB-elnök, Ursula von der Leyen megközelítését, amely szerint „új startra” van szükség, amelynek része az is, hogy a menekülteknek elsősorban ott kell segíteni, ahol a probléma keletkezett.

A uniós helyzettel kapcsolatban a magyar kormányfő arra is figyelmeztetett, mekkora szerepet vállal Magyarország a migrációs válság elleni harcban. „Mi védjük az uniós határokat, ezért szeretném elérni, hogy legalább az eddigi határvédelmi költségek 50 százalékát átvállalja Brüsszel” – hangsúlyozta a magyar kormányfő.

Orbán Viktor azt is kiemelte: Közép-Európa már hozzáad az EU gazdaság teljesítményéhez, ezért a hagyományos német–francia tengely kiegészül a közép-európai népek érdekeinek figyelembevételével. Ez egy új folyamat, amely most teljesedik ki, és Közép-Európa súlya az európai döntéshozatalban folyamatosan nőni fog – tette hozzá a kományfő, aki szerint Németország érti ezt a folyamatot, ezért a német–közép-európai kapcsolatoknak kitüntetett jelentősége lesz az európai egység fenntartásában.

Változás a német–magyar kapcsolatokban „Nem látványos, de tapintható változás van abban, ahogy Németország és az Európai Unió viszonyul Magyarországhoz, mintha megértették volna, hogy nem lehet diktátumokkal irányítani” – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban Lánczi Tamás, a XXI. Század Intézet igazgatója az M1-en. Lánczi szerint unió ereje abban is áll, hogy sokszínű és vitatkozó közösség, de a brüsszeli erők mintha megpróbáltak volna letérni erről, és mindent uniformizálni akartak. A magyarok viszont „kiénekeltek” ebből a kórusból – magyarázta az ellentétek hátterét a politológus. Szerinte a változáshoz a magyar politikához való viszonyulásban szerepet játszott az, hogy az uniós választásokon az egész európai belpolitikát befolyásoló győzelmet ért el az Orbán Viktor-féle politika.

Rekordszintű befektetések Mint ismert: Németország hazánk első számú kereskedelmi és befektető partnere. „A kétoldalú kereskedelmi forgalom minden évben rekordot dönt, a német befektetők a legmodernebb gyárakat hozzák Magyarországra. Hatezer Magyarországon működő német vállalat 300 ezer magyarnak ad munkát, és augusztus közepéig 17 új nagy német beruházásról született döntés” – részletezte Orbán Viktor.

Kedvező német visszhang A találkozó kapcsán a barátságos hangnemet emelte ki elemzésében a Die Welt. A liberális német lap szerint Merkel elfogadta Ursula von der Leyen, új EB-elnök álláspontját, aki azt mondta: „több tisztelettel kell viszonyulni a kelet-európai országok felé”. A Die Welt tudósítója forrásaira hivatkozva azt írja: Ursula von der Leyen Orbán Viktort legelsősorban megbízhatónak tartja. A német lap emlékeztet arra is, hogy a visegrádi országok milyen jelentős szerepet játszottak abban, hogy a német védelmi miniszter lett az Európai Bizottság elnöke. Mint azt az Origo megírta: a Fidesz EP-képviselőinek szavazata nélkül meg sem választották volna.

