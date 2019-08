Palya Bea: A párom megfelelt a szerződésemnek

Extra

Kiss Nóra ,

Palya Bea tavalyi válását követően egy szerződésben írta le, milyen társra is vágyik, akit fél évvel ezelőtt meg is talált. Úgy érzi, sose volt még ilyen érett és őszinte kapcsolata. Bár Bea már bemutatta gyermekeinek új párját, miattuk sokkal óvatosabban és megfontoltabban éli meg a szerelmet.

Palya Bea szakmailag és édesanyaként is új kihívások elé néz. – A nagyobbik lányom, Lili szeptemberben kezdi az első osztályt, amit már nagyon vár. Neki és nekem is ez egy új helyzet lesz. A munkában is új dolgokat csinálok: egy online kurzust indítok ősszel a kreativitásról, Szeretem az ötleteimet a címe. Sokat koncertezem a nyáron, és az a megtiszteltetés ért, hogy jelöltek a Petőfi Zenei Díjra, amelynek gálája augusztus 20-án lesz a Strand Fesztiválon Zamárdiban – kezdte a Lokál Extrának Bea, aki újra sugárzik a boldogságtól. Tavalyi válása után ugyanis fél éve egy olyan társra lelt, akire mindig is vágyott.

– A válásom után egy hosszú önismereti utat jártam végig, megvizsgáltam, mi volt az én felelősségem. Ez egy bátor dolog, de megéri azért, hogy a jövőben ne ismételjem a hibákat. Az utam egy pontján leírtam, hogy milyen társat, és pontosan milyen kapcsolatot szeretnék. Egy kapcsolati előszerződést írtam magamnak, majd megismertem a páromat, akire ráillenek az ott leírtak, vagyis ő is elég bátor ahhoz, hogy együtt változzunk, növekedjünk. Ez egy érett, felnőttkapcsolat, nincsenek játszmák, csak őszinte érzelmek, nagyfokú tudatosság és felelősségvállalás. Boldog vagyok, és ezt a környezetem is észreveszi – mondta a 42 éves énekes-dalszerző.

Bea az új szerelem mellett nagyon figyel arra, hogy két gyermeke, a hétéves Lili és a kétéves Panni megértsék, mi van most a szüleikkel, és hogyan lehet egy új pár érkezését feldolgozni. –Beszélgetünk, hogy mi is a szeretet, a szerelem. Írtam egy mesét a szeretés sokféleségéről: a kislány elindul a világba, megkérdezi a tavat, a fát, a szerelmespárt, a szoptató anyát, hogy mi a szeretet, és rengetegféle választ kap. A kicsik miatt óvatosabb vagyok a kapcsolatomban is. Találkoztak már a párommal, de még nem az életük része. Fokozatosan haladunk, ez egy törékeny dolog, a lélek – főleg a gyerekeké – lassan lépdel.

Megénekelte válását Palya Bea hét év után vált el két kislánya édesapjától. Az énekesnő eleinte kudarcként élte meg, hogy véget ért a házassága. „Kudarcként éltem meg, fájt, hogy a közös életünk nem sikerült. Annak a felismerése, hogy nem tudom megmenteni a kapcsolatunkat, nagyon fájdalmas volt. Egy iszonyat félelem kerített hatalmába, olyan volt, mint leugrani egy szikláról a mély vízbe. (…) A világ összeomlott. Végső soron ő mondta ki, hogy legyen vége, és ezért én nagyon hálás vagyok, mert én is ki akartam mondani, csak még küzdeni akartam. Pedig amúgy mindent megpróbáltunk” – nyilatkozta korábban a Lokálnak Bea, akinek az önismeret és a zene ereje segített a továbblépésben. „A zene segített nekem, az új albumomban, a Hazatalálokban dolgoztam fel az ezzel járó fájdalmat.”

