Peller Károly: Nem visel meg a korom

Kiss Nóra ,

Peller Károly májusban töltötte a negyedik x-et. A kerek évforduló alkalmából önálló esttel készült, ahol kedvenc dalai éneklése mellett a nézőkkel együtt összegezte az eddig elért sikereit. A színész a Lokálnak pedig elárulta, hogyan viszonyul most a korához, és mik a tervei a következő negyven évre.

Peller Károlynak igazán mozgalmasan telik a nyár. Tele van fellépésekkel, amik közül az egyik legfontosabb a Budavári Palotakoncertek lesz, amit ma és holnap is megrendeznek az Oroszlános udvarban. – Ez az operett műfajának nyári ünnepe, amit immáron hetedik éve nagy érdeklődés övez. Én az állandó partneremmel, Oszvald Marikával lépek majd színpadra, ami már önmagában is izgalmas, hiszen autóbalesete óta, először láthatja majd őt a közönség. Örülök, hogy én lehetek mellette. Június óta folynak már a tánc-, és énekpróbák. A koncerttel záródik az idei évadom, ezért közvetlen utána elutazom nyaralni. A barátaimmal készülünk Korzikára, ahol tényleg minden csak a pihenésről fog szólni – mondta Peller Károly, aki az elmúlt hetekben a várpalotai Országos Musical és Operett kurzuson tanárként is remekelt.

A Budapesti Operettszínház színésze idén töltötte a negyedik x-et, ami alkalmából, önálló estjéből, a #Peller 40-ből több előadást is tartott. – Nagyon jól sikerültek a koncertek. A különlegessége az volt, hogy a nézők egy teljesen új oldalamat ismerhették meg. A megszokott operettek helyett, a kedvenc pop és musical slágereimet hallhatták tőlem. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak. Az éneklés mellett pedig egy kis beszélgetésre is sor került, így a közönséggel együtt összegeztük az elmúlt negyven évemet. Ez volt számomra a legnagyobb ajándék – mosolyodott el Károly, aki azt is elárulta: miként viszonyul a korához.

– Egyáltalán nem visel meg, hogy már néggyel kezdődik az éveim száma. Valószínűleg azért nem éltem meg tragikusan a kerek szülinapot, mert elégedett vagyok azzal, ahol most tart az életem. Van egy szerető családom, igaz barátaim, és egy olyan munkám, amire mindig is vágytam. A közönség mérhetetlen szeretete már csak hab a tortán. A következő negyven évben pedig szeretném, ha körülöttem minden így is maradna – zárta sorait Károly.

