Rekordot döntött a Sziget

A Sziget látogatószáma idén is átlépi a félmilliót az egy hét alatt, de a tavalyi látogatócsúcsot biztos nem dönti meg. Egy rekordot azonban biztosan felállított, mégpedig a koncertek számával.



Teltházzal nyitott a sziget, de a főszervező, Kádár Tamás szerint a zárónapon nem lesz teltház.

„Sajnos az időjárás előrejelzés hatása a napijegy vásárláson már látszik, de így is a végső heti látogatószám közel lesz az 530 ezerhez” – mondta a főszervező, aki kitért az első napi teltházas hírekre is. „A teltház a Sziget infrastruktúra fejlődésével és a helyszínek, nézőterek pozícionálásával nőtt az évek során 95 ezerre, a hatóságoktól is ekkora napi létszámra van rendezvénytartási engedélyünk” – mondta a főszervező, aki hozzátette, a nyitónapon nem volt vészhelyzet, a sok egyéb program mellett egy hazai viszonylatban rekordlétszámú koncert zajlott le és a nap végén a teltházas tömeget a protokollnak megfelelően vezették ki a területről. Ed Sheeran első magyarországi fellépése egyébként hatalmas koncertélmény volt a rajongóinak.

A médiában az is felröppent, hogy „aggódhat a Sziget”, miután a K -híd felújítása akár másfél évig is eltarthat. Ezzel kapcsolatban a főszervező elmondta, hogy az ismereteik szerint a K- híd tulajdonosa olyan felújítási tervet készített, ami belekalkulálta a Gyerek Sziget és a Sziget időpontját is. Mindamellett egy nemrég végzett statikai felmérés szerint a híd alkalmas a biztonságos közlekedés lebonyolítására.

Jól vizsgázott a Szigeten az In-Kal biztonsági szolgálatának operatív csapata is. Ők felelősek a belső ellenőrzésért és a Sziget kezdete előtti napon ők vették észre és adták át a rendőrségnek azt a két holland fiatalembert, akikről aztán kiderült, hogy nagy mennyiségű drogot próbáltak a Szigeten árusítani.

A csütörtöki nap egyik legnagyobb „sztárfellépője” Jane Goodall főemlőskutató, aki a Sziget Love Revolution „mozgalmának” jegyében lépett a Nagyszínpadra egy tízperces előadással, megfogalmazva azt, amit a Sziget a kiáltványában is leír, hogy „együtt képesek vagyunk rá, együtt meg fogjuk tenni” – utalva a környezetvédelemre. A Love Revolution jegyében mások is színpadra léptek, mint például a két akrobata fiúból álló The Arrow, aki előadásukban azt mutatták be, hogy minden szerelem egyenlő. „Számomra nagy fegyvertény, hogy sikerült meghívni Emi Mahmoud költőt, aktivistát és UNHCR jószolgálati nagykövetét, aki egykori menekültként sorstársai és a hátrányos helyzetű közösségekben élők helyzetére igyekszik felhívni a figyelmet” – mesélte a főszervező. Mahmoud mostani előadásában arról is beszélt, hogy az határozza meg az embert, hogy hogy viselkedik a másikkal. A főszervező elmondta, hogy már a jövő évi „speaker”-ek meghívásán dolgoznak, s bár konkrétumokat még nem árult el, de utalt arra, hogy ismert, jelentős személyekről van szó.

A főszervező kitért arra is, hogy a III. kerület a zajhatár túllépéséért eljárást indított a Szigettel szemben. Kádár elmondta, ez minden szempontból megfelel a kerület és a fesztivál közötti szerződéseknek, az eljárás során kerül majd megállapításra, hogy volt-e, és ha igen, mekkora és milyen időtartamú hangerő túllépés a fesztivál alatt. A Sziget továbbra is fenntartja azon álláspontját, hogy mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy a fesztivál, amely idén is több mint 100 000 fiatalt vonzott Budapestre, a lehető legkevésbé zavarja a környéken lakók életét ebben az egy hétben. A zajcsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseinket többször bemutattuk, a III. kerület által delegált szakemberek (más kerületek képviselőivel együtt) az idén a helyszínen is megvizsgálták az ehhez kapcsolódó technológiát és munkafolyamatokat, melynek során nem tettek észrevételt.

“A tűzijáték kapcsán fontosnak tartjuk elmondani, hogy a Sziget ideje alatt egy olyan tűzijátékra kerül sor minden évben, amelyik valamelyik nagyszínpadi fellépő műsorához kapcsolódik (idén ez Martin Garrix volt), a show része. Az idén azonban a 23.00 óra utáni Nagy Utcaszínházi előadás (egy francia társulat előadása) tartalmazott olyan pirotechnikai elemeket, ami miatt – ahogy ezt a hírekből olvastuk – polgármester úr az engedélyeztetési eljárást a rendőrségnél megkérdőjelezte. Úgy gondoljuk, hogy az októberi önkormányzati választásokat követően mindenképpen célszerű lesz a kerület vezetőivel részletes egyeztetéseket folytatni, hiszen a Sziget legalább annyira fontosnak tartja a kisállatok védelmét, mint a kerület, és ezt már több, a Hajógyári-szigeten elindított közös kezdeményezés is bizonyítja” – mondta Kádár.

A zárónap programjába sajnos a rossz idő is beleszól, pedig, mint ahogy Kádár elmonda, a két headliner gázsijára többet fizettek, mint a 2016-os összes headlinerért. A főszervező felhívja a figyelmet, hogy mindenki esőkabátban jöjjön és ne esernyőt hozzon magával.

És végül egy kis adathalmaz: A Sziget idén mintegy 100.000 külföldi látogatót vonzott Budapestre a világ több mint 100 országából. A legtöbben az Egyesült Királyságból érkeztek, majd sorban Hollandia, Franciaország, Németország illetve Olaszország, hogy csak a legnagyobbakat említsük. A több mint 1000 fellépő a világ 62 országából érkezett és az egyszerre bentlévő látogatók idén kb. 53-47%-ban magyarok illetve külföldiek.

A Sziget holnapra ígért tájékoztatást az idei fesztivál végleges számai és értékelése