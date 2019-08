Renoir remekműve a nyár legszebb látnivalója

Extra

Vasárnapig még látható a Pierre-Auguste Renoir tavasszal vásárolt, Fekvő női akt című remekművét bemutató kamarakiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Augusztus 8-tól a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán találkozhatnak majd a látogatók az alkotással.

A csaknem életnagyságú, 1903-ban festett akt 12,3 millió dollárért, azaz mintegy 3,5 milliárd forintért került magyar tulajdonba. A festmény több mint száztíz éve, 1907-ben már bemutatkozott Budapesten, a Nemzeti Szalon kiállításán, ám akkor azt a Szépművészeti Múzeum nem tudta megvásárolni. A magyar kormány támogatásának köszönhetően Renoir remekműve nemrég visszatért Budapestre.

„Én azt szeretem a művészetben, ha érezteti az örökkévalóságot, anélkül hogy hirdetné. Azt az örökkévalóságot, ami a legközelebbi utcasarkon ragadott meg: egy cselédlány, aki abbahagyja az edénysúrolást, és egy pillanatra olümposzi istennő lesz.” Pierre-Auguste Renoir

Az egyik legismertebb francia impresszionista mester alkotásának megvásárlása a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette: a The Times a nyár 25 legfontosabb látnivalója köré sorolta a Renoir remekművét bemutató, budapesti tárlatot. A tekintélyes brit napilap internetes kiadásában olvasható cikkben olyan bemutatók mellett szerepel a Szépművészeti kiállítása, mint a New York-i Metropolitan, a párizsi Louvre, a Pompidou, a firenzei Uffizi vagy a madridi Prado tárlatai.

Gabrielle Renard, a festő egyik kedvenc modellje jelenik meg a vásznon, aki számos kései remekművét ihlette.



