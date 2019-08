Saját fotót küldött körözési képe helyett

Külföld

A korábban modellként dolgozó 33 éves Stephen Murphyt rongálás miatt keresi a rendőrség, továbbá azért is, mert az ügyben nem volt hajlandó megjelenni a bíróságon, az angliai Lincolnshire megyében. Ezért körözést adtak ki ellene, és a fotóját is közzétették a helyi újságban.

A Jr. V. Murphyként is ismert srác a kép láttán közösségi oldalán üzent a rendőröknek: „Majd ha tudjátok az igazi nevem, megtaláltok.” Bejegyzéséhez még egy véleménye szerint jobb fotót is csatolt magáról, ugyanis meg van győződve róla, hogy jobban néz ki, mint David Beckham. A férfit még most is keresik.