Szabó Erika: Sok félelmet elengedtem

Extra

Holló Bettina ,

Sűrű hetek állnak Szabó Erika előtt, színházi munkái mellett ugyanis műsorvezetőként is helyt kell állnia a Duna Televízió Balatoni Nyár című műsorában. A sok feladat ellenére a 34 éves színésznő kiegyensúlyozottabb, mint valaha, az elmúlt egy évben ugyanis rengeteg szorongástól sikerült megszabadulnia.

–Gyerekként nekem teljesen kimaradt az életemből a Balaton, felnőtt fejjel viszont annál inkább megszerettem. Szuper élmények kötnek hozzá, szerencsésnek érzem magam, hogy műsorvezetőként a nyár jó részét itt tölthetem, ráadásul Vida Péter oldalán, aki a színházban is kollégám – kezdte a Lokálnak Szabó Erika, aki mint mindig, most is remek formában van, amit a magánélete mellett a munkájában is kamatoztat.

– Egy nő sosem elégedett magával száz százalékban, én is rögtön megérzem, ha felszalad egy-két kiló, de itt a hangsúly az egy-két kilón van, én ugyanis nem hagyom, hogy elszaladjon velem a ló, folyamatosan szinten tartom magam. Ezt a színházi szerepeim is megkívánják, hisz vannak olyan darabok, ahol a nőiesebb oldalam is meg kell mutassam. Érdekes, hogy alapvetően szégyenlős vagyok, de ha a szerep megkívánja, merészebb jeleneteket is bevállalok – magyarázta a színésznő, aki számára mindig is fontos volt az önfejlesztés, ami sokat segített neki abban, hogy ne aggódja túl a dolgokat.

– Az elmúlt egy évben nagyon sok szorongást és félelmet elengedtem. Korábban mindig a jövőre, a következő feladatra koncentráltam, és elfelejtettem megélni a pillanatokat. Most spontánabb vagyok, simán igent mondok olyan lehetőségekre, amiket korábban visszautasítottam volna. Egyre jobban szeretem például az extrém sportokat, sziklát mászom és búvárkodom, amiből a vizsgát is letettem – tette hozzá.