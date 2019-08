Szerelmi életükről meséltek a Nő Comment vendégei

Extra

Holló Bettina ,

Ábel Anita nagy sikerű talkshowjában, a Nő Commentben hétről hétre négy ismert nővel és egy férfi vendéggel együtt boncolgat hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Bódi Margó, Kiss Orsolya, Dobó Kata, Hadas Kriszta és Czutor Zoli, a Belmondo frontembere beszélgetett többek közt arról, hogy ki hogyan tartja fent a szikrát a párkapcsolatában.



Bódi Margó noha többször is őszintén mesélt arról, hogy a roma kultúrában milyen szemérmesek a hölgyek, most ő is megosztott Gusztival való házasságából néhány pikáns részletet.

“Szerintem szexuálisan lehet fenntartani a szikrát, mindig kell valami kis újat mutatni. Nem szabad engedni ellaposodni a dolgokat, nem lehet mindig mindent ugyanúgy csinálni. Plusz jókat kell főzni, hisz a szex mellett a kaja az egyik legfontosabb. A férfiak szívéhez a gyomrukon keresztül vezet az út” – kezdte Margó, akitől a műsor férfivendége, Czutor Zoli vette át a szót.

“Én utólag veszem mindig észre, hogy melyek voltak a jó periódusok, és mikor laposodott el egy kapcsolatom. Nagyon egyszerű, elég egyértelmű a konklúzió, mindig kell egy közös cél. Ez lehet az, hogy terhes a feleségem, és akkor várjuk a gyereket, hónapokig készülünk rá. De lehet ez egy új lakás, egy utazás, hogy kettesben töltsünk időt, eltudjunk menni két havonta három napra úgy, hogy a gyerekeket rábízzuk valakire. De persze nem lehet állandóan valami közös cél, olyankor tényleg jön egy pár hónap lazulás, amikor többet is veszekszünk teljesen értelmetlen dolgokon, olyan mintha unatkoznánk egymás mellett (…) Ha hetekig csak a mókuskerék megy, akkor kerül veszélybe egy kapcsolat” –magyarázta Zoli, akivel Hadas Kriszta is egyetért. Ő lassan négy évtizede ismeri a férjét, mégis fontos számára, hogy a mai napig tudjanak új, érdekes témákról beszélgetni.

“Harmincnyolc éve ismerem a férjem, tíz éve vagyunk házasok. Nekem a szellemi szikra kell, ne az, hogy ő a szoba egyik végében internetezik, én meg a másikban olvasok. Tudjunk ugyanazokon a filmeken sírni, nevetni, röhögni, poénkodni. Hónapok tudnak úgy eltelni házasságokban, hogy nem szólnak egymáshoz. Nincs mit mondani egymásnak, csak hogy ki hova viszi a gyerekeket, mi a logisztika. El kell menni színházba, utána beszélgetni, röhögcsélni. Nekem ez már szikra, mert érzem, hogy ő a társam, még akkor is, ha előző nap egy palacsintasütővel vertem volna otthon” – mondta a tévés viccesen.

Dobó Kata szerint teljesen mástól tud jól működni egy kapcsolat huszonévesen és negyvenévesen. Egy idő után az ember ugyanis megtanulja, hogy nem kell minden apróságot megjegyezni a másiknak, hisz némi elnézéssel sokkal gördülékenyebben, fesztelenebben telhetnek a mindennapok.

“Negyven, ötven pluszban azokra a dolgokra, amikre régen ugrottam volna, ma már nem ugrom. Régen durciztam, összepakoltam és hazamentem. De mostmár nem teszek ilyet. Bizonyos kor után már létezik okos szerelem. Nem baj, ha huszonötévesen megcsinál az ember mindenféle bolondságot, de negyven évesen már nem akarod ezt. Persze olyan komromisszumot sem kell kötni, amiben rosszul érzed magad, nem kell átesni a ló túl oldalára. Mi nagyon szeretjük egymást, neki megvannak a rigolyái, nekem meg a hisztijeim” – szögezte le Kata, aki három éve boldog Zsidró Tamás mesterfodrász oldalán.

A talkshow teljes adását vasárnap 17 és 22 órakor láthatják a nézők a Spektrum Home-on.