Szexuális zaklatás: Megszólalt Donáth László volt MSZP-s képviselő újabb áldozata

Je­lent­ke­zett egy újabb szem­tanú, a szexuális zaklatással vádolt, egy­kori MSZP-s kép­vi­selő, a mo­men­tu­mos Do­náth Anna édes­apja ügyé­ben. Felkavaró részletességgel mesélt az átélt borzalmakról!

Ahogy arról arról már beszámoltunk, Donáth László evangélikus lelkész, volt szocialista politikus, aki 16 éven át volt az MSZP országgyűlési képviselője, a momentumos európai parlamenti képviselő Donáth Anna apja, szexuálisan zaklatta kollégáit egy szeretetházban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság június 13-án rendelt el nyomozást szexuális zaklatás és kényszerítés miatt. Sajtóértesülések szerint a volt szocialista képviselő többször is szexuális ajánlatot tett, egy alkalommal fojtogatni kezdte, valamint megfogta a mellét és a nemi szervét az intézmény egyik, 30 év körüli takarítónőjének. Donáth egyik áldozata most nyilatkozott a 888.hu-nak, részletesen elmesélte az átélt borzalmakat. Az áldozat védelmében egyelőre a nevét érthetően nem közlik.

A nyilvánosságra került szexuális zaklatási és kényszerítési botrány kapcsán kereste meg a 888.hu szerkesztőségét Donáth egyik áldozata, aki több évig dolgozott az egykori politikussal egy intézményben.

„Sokan és sokáig szenvedtünk tőle. Az idősek és a kövérek megúszták. Ahogy meghallottuk a hangját, amikor bejött az épületbe, már rohantunk. Volt, hogy a WC-be befutottunk elbújni, mert ha szembetalálkozott vele az ember, akkor mi volt? >>Jöjjön a tornaszobába, kedves!<< És akkor bevitt mindenkit, elkezdett beszélgetni persze, aztán mindig volt egy kis combfogdosás, meg fenékpaskolás” – közölte a szexuálisan zaklatott nő.

És ez csak a mindennapos, alap volt. Akivel csak lehetett, azzal kikezdett. A folyosón, a lépcsőn elkapta az embereket, ez ment éveken keresztül. És mindenki tudta. Ő ilyen volt egész életében. De senki nem lépett, féltek tőle – fűzte hozzá.

Majd így folytatta az áldozat: Hát persze, hogy nem lehetett bizonyítani! A másik, amit tudni kell erről a férfiről, hogy nagyon sokan szerelmesek belé, 16 és 90 év között. Mert, hogy egy ilyen karizmatikus személyiség, nagy orgánummal, meg ugye lelkész!

A nőknek a felét úgy megnyeri, hogy azok tényleg hullaszerelmesek lesznek belé, innentől kezdve pedig elhiszi, hogy minden nőnél van esélye és bepróbálkozik. Azt meg, hogy a nő félelemből teszi, amit tesz, hogy nem mernek nemet mondani, azt már nem ismeri el. Neki ez is egy hódítása. Neki a nők a gyengéi. De a család az szent, mondta, hogy soha nem fog elválni, a család az szent. De a nőkről nem tud lemondani – közölte.

Különböző praktikákat kellett bevetni ellene. Általában ez a menekülés maradt, de volt, hogy nem használt, mert alap volt, ha elment egy fiatal kolléga mellett, hogy rácsapott a fenekére. A többi lányt is pofátlanul elkapta, volt, akinek a mellét, a fenekét megfogdosta. Borzasztó volt – mondta a nő.

A felesége sem válik, de tud mindent, őt már valószínűleg nem érdekli, teljesen mindegy már neki. De mivel a család az szent, ezért együtt vannak – tette hozzá.

A többi kollégával is beszélgettünk, örülünk, hogy kiderült végre ez a dolog, bár nem hiszem, hogy történni fog valami. De attól félünk, hogy ő most ezt ki fogja hegyezni arra, hogy „Jaj ezt most csak kitalálták ellene, mert az Anna a Momentumban van” – jegyezte meg.



Hiába nem dolgozom már ott, a mai napig tart tőle az ember – vallotta be az áldozat.

Azt fogja felhasználni, hogy a nők fele beleegyezik ebbe a viszonyba, mert ugye szerelmes lesz. A Donáth-módszer, hogy megszerezzen egy nőt, az önbizalom-csökkentés módszere. Hát ő ezzel szokott indítani, hogy először odajön, ismerkedik, hogy „Jajj kedves, mióta dolgozik itt?„ – megismerkedik. Következő alkalommal jön: „Minden rendben van?„ – igen hogyne. Következő alkalom: „Jajj, látom meghízott egy kicsit. Valami probléma van? Nagyon karikás a szeme. Nagyon nem jól néz ki, ne hízzon el, olyan szép vékony nő volt„ – fűzte hozzá.

Direkt ezeket sulykolja. És persze a negyedik alkalommal már ugye megtörik gyakorlatilag a stabil nő, és akkor, hát ugye… Persze rámozdul amúgy is az ilyen labilisabb nőkre. Hát jó, mindenkinél bepróbálkozik, de kifejezetten a gyengébbekre úszik ezzel a technikával – mesélte el az áldozat.

A másik meg, hogy biztos a nők féltékenyek egymásra és ezért jelentették őt fel.

A hatalmával visszaélő szocialista lelkész által megfélemlített nő szerint csak a menekülés lehetősége maradt meg Donáth László elől. Mint amikor megjött a vár ura régen a középkorban, rohantak el a szűzlányok. Ez is olyan volt mindig, az egész munkaidő alatt – zárta nyilatkozatát az áldozat.

