Színész akart lenni Gundel Takács Gábor

Holló Bettina ,

Ábel Anita nagy sikerű talkshowjában, a Nő Commentben hétről hétre négy ismert nővel és egy férfi vendéggel együtt boncolgat hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Bódi Margó, Dobó Kata, Osvárt Andrea és Falusi Mariann faggatta Gundel Takács Gábort a karrierjéről, annak indulásáról és a legviccesebb pillanatokról.



Gundel Takács Gábor hazánk egyik, ha nem a legnépszerűbb műsorvezetője, sportkommentátora. Bárki aki látja, hallja őt a tévében, könnyen azt gondolhatja, hogy egész életében erre a pályára készült. Pedig Gábor sokáig színészi karrierre vágyott, noha a sport szeretete már gyerekkora óta az élete szerves része volt.

“A sport szeretete soha nem tud elmúlni, és én már kisgyerekkoromban is imádtam nézni. Az első sportemlékeim 1972-ből valók, mindig mindent néztem. Hisz az nem úgy van, hogy az ember húsz évesen eldönti, hogy sportkommentátor lesz, és akkor onnantól kezdve olvassa a szaksajtót, meg meccset néz, hanem ez benne van az emberben, amúgy is sportrajongó. De én eleinte színész akartam lenni, jártam mindenféle amatőr színházakba, nem is voltak rosszak, de hozzáteszem, hogy életem öt legmegalázóbb szituációja közül egy a katonaságon történt, négy pedig a színművészeti felvételin. Hol az elsőn, hol a másodikon mindig elvéreztem. Az Ascher Tamás azt mondta, hogy te nem biztos hogy színész vagy egy színházban, és akkor megértettem, hogy másfele kell menni. A Nemzeti Stúdióba is felvételiztem, de akkor amikor az Alföldi. Őt felvették, engem meg nem annyira. Ez rendben van, végül a helyemre kerültem. Dolgoztam előtte a televízióban sportosztályon, de eszembe sem jutott hogy sportkommentátor legyek. Amikor a színházas dolgot becsuktam magam mögött, indultam egy riporteri pályázaton, aminek a mai napig nem tudom az eredményét, de még mindig a szakmában vagyok. Még most is sokat járok színházba, de soha nem volt bennem olyan, hogy ezt nekem kéne játszani – kezdte a műsorban Gundel Takács Gábor, aki szerint nincs azzal semmi gond, ha az ember fiatalon nem tudja azonnal, hogy milyen irányba menjen. Ő is csak azt tudta, hogy közvetíteni szeretne.

“Általában a művészekben és újságírókban ugyanaz a késztetés van: az egyik a sztorik, hogy hogy működik az élet, a világ, drámák stb., a másik, hogy ezt jó volna másoknak megmutatni. Hogy valami milyen szép, milyen erős, mennyire emberi stb. Amikor az ember fiatal, nem biztos hogy tudja, hogy ezeknek a késztetéseknek milyen megnyilvnánulását kell választania. Színésznő, festő, szobrász, újságíró, televíziós, de az élet helyrepofoz. Amikor valami hat évig nem sikerül, az már valószínűleg nem szerencsén múlik, inkább gyanús, hogy az nem a te utad – magyarázta a műsorvezeteő, aki az adás végén egy mókás játékkal is készült a hölgyeknek. Elsőként Ábel Anita és Falusi Mariann próbálhatta ki magát kommentátorként, a Nő Comment Band-ről kellett mesélniük, miközben a zenekar az ülésen kívül nem csinált semmit. Később Dobó Kata vette át a helyüket Gundel Takács Gábor oldalán, és a korábbi pároshoz hasonlóan ők is remekül teljesítettek.

A talkshow teljes adását vasárnap 17 és 22 órakor láthatják a nézők a Spektrum Home-on.