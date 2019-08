Szórakozás közben hatékonyabb a nyelvtanulás

Extra

Jövő évtől a felsőoktatásba csak a középfokú nyelvvizsga megszerzése után lehet jelentkezni. A kormány pedig segíti a fiatalok nyelvtanulását, és több száz ezer forintos anyagi terhet vesz le a szülők válláról azzal, hogy ingyenessé tette az első sikeres nyelvvizsgát.

– Tapasztalataim szerint az elmúlt években sokat javult a nyelvoktatás Magyarországon, de azért van még miben fejlődnünk. A nyelvtanároknak egyre több konferencia- és továbbképzési lehetőségük adódik, ahol külföldi oktatóktól ismerhetik meg a legújabb és leghatékonyabb módszereket, amelyeket azután alkalmaznak is a diákoknál – kezdte a Lokálnak Bordás Hajnalka általános iskolai angolnyelv-tanár, aki megosztotta lapunkkal a leghatékonyabb tanulási módszereket.

– A kezdeti fázisban könnyű dolguk van a magyar diákoknak, hiszen a szavak, kifejezések, nyelvtani szabályok elsajátításához valóban magolni kell, ami jól bevált és begyakorolt módszer a hazai oktatásban. Ami általában nehézséget okoz, az az adott idegen nyelv használata a gyakorlatban. Ennek fejlesztésére a nyelvórákon rengeteg csoportmunka, beszélgetés, felelés zajlik. Játékokkal, mondókákkal, olvasással, filmezéssel pedig otthon is gyakorolhatunk. A szórakozás közben megszerzett tudást ugyanis sokkal jobban megjegyzi és elraktározza az agyunk. Ha egyszer rájövünk, és megtanuljuk, hogyan lehet elsajátítani egy nyelvet, a többit is sokkal könnyebben tanuljuk meg. Persze van olyan diák, akinek jobb a nyelvérzéke, de szorgalommal és kellő akaraterővel középszinten bárki el tud sajátítani egy idegen nyelvet.

Tizenkét nyelvet tanult

A 23 éves Domonics Dániel felsőfokon, folyékonyan beszél angolul, svédül, japánul és németül. Emellett a francia, spanyol, orosz, norvég, dán, holland, kínai és olasz nyelvvel is megismerkedett. – Mint minden diák, én is az angollal kezdtem, amiből nyolcadikban már nyelvvizsgáztam. Éreztem, hogy jól megy a nyelvtanulás, ezért a gimnáziumi éveim alatt a kötelező spanyol mellett otthon elkezdtem a japánnal, majd a svéddel ismerkedni. Jelenleg magyar–japán fordítónak tanulok az egyetemen, de egy svéd cégnél dolgozom – mesélte Dániel, aki egy speciális technikát fejlesztett ki a hatékony nyelvtanulásra.

– Az elején én is tanárral és tankönyvvel kezdem, majd olvasok, filmeket nézek, és a videójátékokat is az adott nyelvre állítom. Az egyik jól bevált technikám, hogy az agyamat átkapcsolom arra a nyelvre, amelyet épp tanulok, és így kezdek el gondolkodni az aktuális dolgaimról. Volt már arra is példa, hogy ismerősöket vagy más embereket kértem meg, hogy beszélgessünk az adott nyelven – tette hozzá. Dániel intenzív gyakorlással 2,5 év alatt tanul meg egy-egy nyelvet.

Megéri nyelvet tanulni – segít a kormány

A 2019/20-as tanévtől minden nyári szünetben ingyen elutazhatnak a két kijelölt évfolyam diákjai az általuk elsőként tanult idegen nyelvet anyanyelvi környezetben gyakorolni. A program keretében elsőként a 9. és 11. évfolyamosok mehetnek el egy kéthetes tanulmányi útra. „Az a célunk, hogy az érintett korosztályból lehetőleg mindenki élhessen a lehetőséggel, és senki ne maradjon le az utazásról anyagi okok miatt. Ennek érdekében a költségeket úgy tervezzük, hogy az állam nemcsak a nyelvtanfolyamok díját, valamint a gyerekek utazását, elszállásolását és ellátását finanszírozza, hanem zsebpénzt is biztosít a számukra” – nyilatkozta korábban a Magyar Nemzetnek Bartos Mónika, a magyar diákok külföldi nyelvi kurzusainak szervezéséért felelős miniszteri biztos.

A 2020-as költségvetésben 35 milliárd forint áll rendelkezésre az utazások lebonyolítására, de ha kell, növelni fogják a forrásokat.

Elmondta, ez az első kormány, amely segíti a fiatalok nyelvtanulását, és több száz ezer forintos anyagi terhet vesz le a szülők válláról azzal, hogy ingyenessé tette az első sikeres nyelvvizsgát, illetve bevezeti a középiskolásoknak a kétszer kéthetes ingyenes külföldi nyelvtanfolyamokat.

„És ne felejtsük el azt sem, hogy ősztől a nyelvtanulásra is felhasználható lesz a diákhitel, akár kamatmentesen” – fűzte hozzá Bartos Mónika.

Itthon ezeket a nyelveket tanulják a legtöbben



angol

német

francia

olasz

spanyol

