Szulák Andi: A lányomat az anyám küldte nekem

Extra

Holló Bettina ,

Peller Mariann két éve indította útjára az Utazás a lelked körül című műsorát, amiben hétről hétre egy-egy ismert emberrel beszélget hitről, lélekről, sorsról, megmagyarázhatatlannak tűnő tapasztalásokról. A legfrissebb epizód vendége Szulák Andrea volt, akiről kiderült, hogy nagyon is nyitott a témára. Mélyen istenhívő, de jósnál és asztrológusnál is számtalanszor járt már.



“Én alapvetően istenhívő vagyok, ez egy nagyon érdekes párbeszéd a mindenható és énköztem. Ő megengedi nekem, hogy mást is belevonjak ebbe a hitrendszerbe, vagyis az intuícióimat. Túl azon, hogy azt gondolom, van egy nagyon erős gondviselés, ami engem terel, de ezeket az üzeneteket meg is kell tudni hallani, ez pedig nehéz. Ebben szoktam segítséget kérni olyanoktól, akik tisztábban hallják nálam. (…) Talán csak látónál nem voltam, attól egy picit tartok. De asztrológushoz nagyon régóta járok, bár sajnos az én igazi, komoly támaszom már nem él. Érdekes, de pont akkor ment el, amikor a kislányom megfogant. Azóta voltam más asztrológusnál, de valahogy nem éreztem ugyanazt a kapaszkodórendszert, amit ő ki tudott építeni. Ő ugyanis nem jósol, csak útjelző táblákat helyez el, és rajtunk múlik, hogy azokat figyelembe vesszük, vagy sem. Azóta nem találtam olyan embert, aki ennyire tűpontosan tudta volna lerakni nekem az útjelző táblákat. De van egy jósom, egy fantasztikus csajszi, tele élettel, dögös nő. Ő nagyon jól látja a körülöttem zajló dolgokat – kezdte a műsorban Szulák Andrea, aki emellett rendszeresen imádkozik, és boldog, hogy ebbe kislányát, Rozinát is be tudja vonni.

“Sokszor előfordul, hogy imádkozom másokért is. Sőt mostanra a kislányommal együtt is szoktunk. Az iskolában nagyszerű hittantanárhoz került, és elkezdte érdekelni a dolog. Ott került be egy olyan közegbe, hogy nyitott lett erre a dologra, rengeteg kérdése lett. Tisztán és jól lát, nagyon bölcs. Furcsa dolog, mert meggyőződésem, hogy őt anyám küldte nekem. Az ugyanis nem egy hétköznapi sztori, hogy valaki negyvenkét évesen teljesen természetesen teherbe esik, kihord, és megszül egy kisgyereket. Manapság ez fiataloknak is kihívást jelent. De ez a gyerek jött mint a gyorsvonat, ellentmondást nem tűrően – árulta el az énekesnő, akit mély, szeretetteljes kapcsolat fűzte édesanyához. Olyannyira, hogy ezt a köteléket a halála óta is érzi.

“Nem érzem, hogy elvesztettem édesanyám, csak egy másik dimenzióban van. Kommunikálok is vele, néha üvöltök, néha könyörgök, bosszant, hogy nem tudom felhívni. Érzem, hogy jelen van, valamilyen furcsa megmagyarázhatatlan formában. Kérdezni tudok, de válaszokat nem kapok, nekem kell magamtól találni. Annyiban vannak válaszok, hogy terelget, nem mondja meg hogy mi igen, mi nem. Sok energiát fektettem bele, hogy ne legyenek köztünk kibeszéletlen témák. Ennek ellenére mikor álmodom, mindig belekezdünk egy beszélgetésbe, de nem fejezzük be, és ez bosszant” – árulta el őszintén Andi, aki az utolsó időszakot maximálisan próbálta élményekkel gazdagítani.

“Készültem az elvesztésére, tudtam hogy beteg. Tudtam, hogy titkolja, az utolsó pillanatig betonpillér akart lenni, nem akarta hogy elesettnek, gyengének lássam, és pedig ezt hagytam. A végén már sejtette, hogy többet tudok, mint ő akarta. Volt egy vizsgálat, aminek az eredményét elbagatellizálta, de én tudtam, hogy nagy a baj. Két éve maradt, az alatt jöttünk, mentünk, buliztunk, élményeket gyűjtöttünk, mindezt úgy, mintha semmi baj nem lenne” – tette hozzá.