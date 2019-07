Születésnapos a magyar forint

Extra

P. L. ,

Hetvenharmadik születésnapját ünnepli a magyar forint. A XII. században Károly Róbert vezette be először, a II. világháború után, 1946. augusztus 1-jén a hiperinflációt akarták megállítani, ezért a pengő helyett újra bevezették a forintot. A legérdekesebb bankók között Halbauer Ivett numizmatikus segített eligazodni a Lokálnak.

A legdrágább bankjegy

A gyűjtők imádják a ritkaságokat, a legtöbbet azonban az 1947-ben kiadott húszforintos és az egy évvel korábban, 1946-ban nyomott tízforintos bankjegyek érnek. – A húszas 450–500 ezer forint között mozog, a tízes pedig 450–480 ezret érhet, ha jó állapotban van – becsülte meg Ivett, aki elmondta, ez utóbbi nagyon rövid időt töltött forgalomban, azért ilyen értékes.

Akár turullal vagy tallérral is fizethetnénk

A mai magyar forint „nagypapája” a pengő volt, amelyet 1927. január 1-jén vezettek be. Nevéről sokat vitáztak, szóba került a turul, a turán, a libertás és a máriás is. Végül, mivel kemény felülethez koppintva pengő hangot adott, ez után nevezték el. A II. világháború utáni hiperinflációt követően pedig új, stabil valutát kellett kibocsátani. Egy ideig ennek a nevéről is vita folyt. Végül a tallér fölött győzedelmeskedett a forint.

A 10 forintos az örök túlélő

Papírpénzként született 1946-ban, majd több mint két évtizeddel később, 1993-ban fémpénz lett.

Megújuló forint

A Magyar Nemzeti Bank az 1997-től kibocsátott – jelenleg már bevonás alatt álló – bankjegyek megújítását 2014-ben kezdte meg. A grafikai terveket Pálinkás György készítette. A bankjegypapír alapanyaga gyapot, alapszíne fehér, mérete minden címlet esetében azonos: 154×70 milliméter. A hamisítás elleni védelem biztosítása érdekében több biztonsági elemet is tartalmaz. Ezek között vannak szabad szemmel láthatók és olyanok is, amelyek speciális segédeszköz alkalmazásával azonosíthatók.

Tudta?

A nehezen felismerhető, valamint a sérült (hiányos, szakadt, ragasztott, szennyezett stb.) forintbankjegyeket, illetve -érméket az MNB-n kívül a hitelintézetek és a postahivatalok kötelesek azonos címletű, forgalomképes bankjegyekre, illetve érmékre cserélni, vagy címletváltás keretében – a nehezen felismerhető, sérült fizetőeszközök névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes bankjegyekre, illetve érmékre átváltani. Nem kötelesek azonban cserélni, illetve átváltani azt a forintbankjegyet vagy -érmét, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen, továbbá a szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérmét sem.

Vagyóczky: A teljes bankjegysor megvalósítása 9 évet vett igénybe

Vagyóczky Károly tervezte az 1997-től kibocsátott bankjegyeket. A 77 éves grafikus, tervezőművész saját honlapján több részletbe is betekintést enged. „1993-ban kaptam a Magyar Nemzeti Banktól a megbízást és felkérést a teljes magyar bankjegysor művészi megtervezésére és az ezzel kapcsolatos kivitelezési feladatokra.

A teljes bankjegysor megvalósítása az előkészítési, kísérletező munkálatokkal együtt mintegy 9 évet vett igénybe. Az arcképek és a hátoldali kompozíciók Horváth Endre zseniális grafikusművész metszési modorában, de újszerű megoldásban jöttek létre” – írja a grafikusművész, aki azt is elárulja, mennyi időbe kerül egy bankjegy megtervezése.

„A klasszikus magyar bankjegyeknek (az elő- és hátoldalt együttvéve) a nyomdai munkáig hosszú időre volt szükségük. A grafikai tervezés és az úgynevezett eredetik elkészítése a modern, korszerű bankjegyeknél is 8-10 hónapot jelentett.”