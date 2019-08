Tállai András: Miközben a kormány enyhít a terheken, az ellenzék megszorításokat akar

Belföld

MTI ,

Az adócsökkentések politikája bevált: miközben a cégeknek és a magánszemélyeknek egyre kisebb közterhekkel kell számolniuk, az állam bevételei látványosan nőnek – mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek annak kapcsán, hogy az első fél évben 840 milliárd forinttal több folyt be a nagyobb adókból, mint tavaly.

Tállai András ugyanakkor hozzátette, hogy a jelek szerint a baloldal továbbra sem tett le a megszorításokról, az ellenzék az őszi önkormányzati választásra készülve ma is adóemelésekkel kampányol.

A Pénzügyminisztérium az első fél év fontosabb pénzügyi folyamatairól szóló kimutatása szerint a hat legnagyobb köztehertípusból, vagyis a társasági és a jövedéki adóból, az áfából, a személyi jövedelemadóból (szja), a járulékokból, valamint a szociális hozzájárulási adóból hat hónap alatt együttesen majdnem 6670 milliárd forint folyt be. Az idei – kétségkívül hatalmas – értéket úgy lehet a leginkább értelmezni, ha összevetjük a tavalyi időszakos számmal. A múlt esztendő első felének kimutatásában 5830 milliárd szerepelt a nagy adóknál, vagyis az idei féléves bevétel 840 milliárd forinttal haladta meg a 2018-ast. Áfából majdnem 400 milliárddal érkezett most, több, mint tavaly június végéig, de például az szja-nál is százmilliárdos emelkedést rögzítettek.

Tállai András a friss statisztikákból azt a következtetést vonta le, hogy működik a kormány gazdaságpolitikája. Szerinte az adóbevételek alakulásán lemérhető, hogy az adott kormány gazdaságpolitikája működőképes-e vagy sem. Ha a döntéshozók adót csökkentenek, de a bevételek mégis emelkednek, az államnak pedig elegendő pénze van a közszolgáltatások működtetésére, akkor a dolgok jó irányba mennek. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a cégek és a magánszemélyek megbíznak a kormányzati döntésekben, és az országot olyan helynek gondolják, ahol nemcsak befektetni éri meg, hanem élni is. A kormány évek óta csökkent az adókon, munkahelyből egyre több van, a fizetések folyamatosan emelkednek, a gazdaság kiváló adatokat produkál, ezek miatt pedig – csökkenő közterhek mellett is – nőnek az adóbevételek. A kormány gazdaságpolitikája tehát működik, a lakosság és a befektetők egyaránt megbíznak a magyar államban – fogalmazott Tállai András.

Nem is olyan rég még egészen más volt a helyzet – tette hozzá az államtitkár, majd így folytatta: Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején a szocialista-liberális kormány úgy sem tudta előteremteni az ország működtetéséhez szükséges pénzt, hogy folyamatosan emelte az adókat.

Az államtitkár úgy vélekedett: az előzmények miatt a szavazópolgárok helyesen teszik, ha alaposan áttekintik az előttünk álló önkormányzati választásokon induló jelöltek programját, elképzeléseit. – A baloldal színeiben például elindul a fővárosban az a Karácsony Gergely, akinek pártja vaskos megszorításokban gondolkodik – mondta Tállai András. Gondolatait azzal zárta: nem az adóemelés, hanem az adók csökkentése segítheti a további gazdasági fellendülést, már csak ezért sem mindegy, kire voksolnak majd a választók októberben – fogalmazott.