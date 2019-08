Tarlós: Hétfőtől újra jár a 4-es és a 6-os

Belföld

Lokál

Jövő hétfőtől újra teljes vonalon jár majd a 4-es és a 6-os villamos – jelentette be Tarlós István főpolgármester, aki arról is beszámolt, hogy Budapestnek 700 milliárd forintnyi elfogadott fejlesztési projektje van a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán keresztül.

Az iskolakezdésre, szeptember 2-ára befejeződnek a felújítási munkálatok a legnagyobb forgalmú villamosvonalon, és a közlekedés zavartalanul megindul. Tarlós a Hír TV-ben emlékeztetett: a főváros 2010 előtti vezetői a korábbi villamosokat úgy cserélték le a jóval nehezebb Combinókra, hogy „elfeledkeztek” a villamospályát és az alépítményt alkalmassá tenni a többletterhelésre.

A harmadik ciklusára készülő főpolgármester azt is elárulta, hogy azokat az elképzeléseit, amelyeket eddig a közfejlesztési tanács elé vitt, a kormány maradéktalanul jóváhagyta. Így összesen 700 milliárd forintnyi fejlesztési tervet fogadtak már el, amelyek között szerepel a Lánchíd és környékének felújítása, további BKV-járműcserék, a Blaha Lujza tér és a Széna tér felújítása, az Eurovelo nemzetközi kerékpárutak fejlesztése, a Ferihegyi gyorsforgalmi út felújítása, valamint végre kiviteli szintű tervek és engedélyek lesznek az aquincumi hídra. A 3-as metró klimatizálására vonatkozó kérdésre válaszolva a főpolgármester megismételte: megtalálták a műszaki megoldását és az ehhez szükséges forrást, ugyanis az Alstomtól peres úton újabb hatmilliárd forintot nyertek vissza.

Tarlós István arról is beszélt, hogy Budapest már három éve csatlakozott az Under 2 elnevezésű nemzetközi klímavédelmi koalícióhoz, továbbá a Fővárosi Közgyűlés által másfél éve elfogadott stratégiája 49 specifikus intézkedést tartalmaz. A stratégia valamennyi jelentős klímavédelmi problémát érinti, így például a hőhullámok, az árvizek, a levegő minőségének kérdését is.

Tarlós István kijelentette: szaporodnak a jelzések, hogy az ellenzék kampánya mögött bosszúra szomjas, frusztrált egykori SZDSZ-esek állnak.

