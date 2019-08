Tarlós: Hiteltelen az ellenzék

Belföld

Összevissza ígérgetnek Budapesten az ellenzéki jelöltek, akik közül többen is részt vettek a 2010 előtti városirányításban – emlékeztetett Tarlós István főpolgármester a Kossuth rádióban, ahol elmondta, hogy azóta sikerült stabilizálni a város működését, többek közt az akkor romokban heverő BKV-t.

Tarlós István főpolgármester úgy véli, ami az ellenzék részéről folyik, az nem is hasonlít önkormányzati választási kampányra, inkább „hevenyészett és változatosság nélküli destabilizálási kísérlet”. A városvezető kiemelte, hogy a „háttérben régi SZDSZ-esek közreműködésével elégedetlenség felszítására igyekeznek alapozni”, a valódi céljuk pedig az „erőforrások öncélú megszerzése”. Tarlós szerint az ellenzék kampánytémája igazából nem maga a város, az azzal kapcsolatos javaslatok pedig „eléggé hiteltelenek”.

A főpolgármester emlékeztetett, hogy a mostani ellenzéki jelöltek közül többen 2010 előtt részt vettek a város vezetésében.

– Ezek a korábbi városirányítók inkompetens és tétova új arcokkal kiegészülve most megint összevissza ígérnek – hangsúlyozta. Hozzátette, 2010 óta stabilizálták a város működését, beleértve az akkor „romokban heverő” a BKV-t is. Felidézte, hogy a korábbi MSZP–SZDSZ-es vezetés alatt évente pár száz fát ültettek, azóta átlagosan évente kétezret, és hogy 2010 előtt egyetlen fürdőt sem újítottak fel, a mostani vezetés pedig már a hetediknél tart. Elmondta azt is, hogy a mostani városvezetés 2015 és 2019 között 5,5 milliárd forintot fordított a közparkok felújítására, illetve a megvalósítás szakaszába került az elektronikus jegyrendszer.

Tarlós kiemelte, hogy a közfejlesztési tanácson keresztül már 700 milliárd forint értékű projektet hagytak jóvá. Ilyen például a Lánchíd felújítása, a további BKV-járműcserék, a Blaha Lujza tér és a Széna tér felújítása, a nemzetközi kerékpárutak fejlesztése, valamint a ferihegyi gyorsforgalmi út felújítása.

A főpolgármester ezt követően kijelentette: „lesz lehetőségünk ezért a jövőben koncentrálni a környezetvédelemre, a hajléktalan-problémára”.

A Fidesz építkezik Az ellenzék teljes összefogásra vonatkozó stratégiája megbukott, hatalmas kudarccal indulnak az önkormányzati választáson, és míg a kormánypártokat az építkezés, addig az ellenzéket a háborúskodás, a békétlenség, a gyűlölet jellemzi – jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke annak kapcsán, hogy szombaton az ajánlások gyűjtésével hivatalosan is elindult a kampány. A választás október 13-án lesz.

