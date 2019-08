Tarlós lett az első

Belföld

A főpolgármester-jelöltek közül elsőként Tarlós István gyűjtötte össze az október 13-i választási részvételhez szükséges aláírásokat. A főpolgármester szerint az ellenzék hozzáállása veszélyes és álszent Budapestre nézve. Kiemelte: a mostani vezetés 2010 óta stabilizálta a fővárost.

Az ellenzék revansot vizionál a parlamenti választásokért, és a fővárosi önkormányzati kampányban azt próbálják sugallni, ha megnyerik a választást Budapesten, leválthatják az Orbán-kormányt – mondta Tarlós István, a harmadik ciklusára készülő főpolgármester hétfőn a TV2 Mokka című műsorban.

Tarlós szerint „revansista, indulatos hozzáállás” jelenik meg az ellenzék kampányában, ami szerinte veszélyes a fővárosra nézve, mert teljesen nyilvánvaló, hogy a kormány még legalább három évig hivatalban marad, az ellenzék viszont ezzel a kampánnyal éppen a kormánnyal való együttműködési lehetőségének utolsó hídját égeti fel.

Ugyanakkor a főpolgármester szerint álszent is az ellenzéki hozzáállás, nem az önkormányzatról szól, a szakmai témákat – például a zuglói ügyeket, pénzügyi helyzetet – igyekeznek kerülni, ami viszont a kampányukban a városról szól, az nem hiteles.

A városvezető úgy véli, olyan régi politikusok beszélnek újra, akik 2010 előtt már levizsgáztak. Tarlós felidézte, hogy a most faültetéssel kampányoló ellenzékiek közül sokan Demszky Gábor szabad demokrata főpolgármester segítői voltak, akinek hivatali ideje alatt évente egy-kétszáz fát ültettek, míg most ez évente meghaladja a kétezret.

Budapest első embere arról is beszélt, hogy ezek az ellenzéki politikusok 2010-ben „rettenetes” adósságállományt hagytak az önkormányzatra, és az ő idejükben a város nemzetközi megítélése is „a lejtő aljára csúszott”. Ezzel szemben a mostani vezetés stabilizálta a várost, és még Brüsszel is elismerte az elvégzett munkát, hiszen 2019-ben Budapest nyerte el az „Európa legjobb úti célja” címet.

Elsőként adta le az aláírásokat Alig néhány óra alatt összegyűltek Tarlós István, a Fidesz–KDNP által támogatott főpolgármester-jelölt ajánlásai – jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője vasárnap. A kormánypárt hétfő délelőtt 12 ezer aláírást – ez a szükséges ötezer szignó két és félszerese – adott le a Fővárosi Választási Irodán, így a főpolgármester-jelöltek közül elsőként vehetik nyilvántartásba Tarlós Istvánt. Kocsis szerint ez világosan mutatja: Tarlós István élvezi a budapestiek támogatását, a főváros lakói értékelik a főpolgármester elmúlt kilenc évben végzett munkáját. Ezt támasztja alá a Magyar Nemzet utcai körképe is, amely szerint a budapestiek jelentős része elégedett Tarlós István munkájával. A Fidesz fővárosi aktivistái tovább folytatják a támogató aláírások gyűjtését és minden budapesti háztartást felkeresnek a kampányban.

