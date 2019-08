Terhelő bizonyítékai vannak egy észak-macedón műsorvezetőnek Soros embere ellen

Külföld

Bojan Jovanovski, ismertebb nevén Boki 13 akkor került a figyelem középpontjába, amikor elkezdtek kiszivárogni az Észak-Macedón politikai botrány hangfelvételei. Az országában ismert műsorvezető a napokban arról számolt be, hogy terhelő bizonyítékai vannak Zoran Zaev és a teljes politikai vezetés ellen és nem tudják elhallgattatni. „Ha megölnek a börtönben, a bizonyítékok anyámnál vannak”, fogalmazott – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. Zoran Zaev egyébként Soros György közeli emberének, és kormánya más tagjaival együtt a milliárdos szövetségesének számít.

Bojan Jovanovski, ismertebb nevén Boki 13 megfenyegette a jelenlegi észak-macedón kormányfőt Zoran Zaevet és társait. A Kurir nevű szerb portál észak- macedón forrásaira hivatkozva számolt be arról, hogy a botrányba keveredett, majd letartóztatott médiaszemélyiség, Boki 13 tárgyalásán kijelentette, bizonyítékai vannak a Zoran Zaev észak- macedón miniszterelnök és más politikai vezetők ellen – számol be a portál.

A Kurir forrása szerint arról is beszélt, hogy ha megkínozzák vagy esetleg életét veszti a börtönben, még akkor is, ha ezt öngyilkosságnak próbálják meg beállítani, a bizalmasai közlik a terhelő bizonyítékokat Zaevvel és az Észak-Macedón politikai elittel szemben. Boki 13 úgy fogalmazott, hogy a bizonyítékokat szétszórta, ha pedig bármi történne vele, akkor ezeket a bizalmasai nyilvánosságra hozzák, ezzel pedig „kinyílik Pandora szelencéje.”

Bojan Jovanovski ellen néhány hete folyik a nyomozás. Több millió eurós zsarolással vádolják. A gyanú szerint Boki 13 több millió eurót kért Jordan Kamchev milliomostól cserébe azért, hogy szabadlábra helyezzék az ellene folyó nyomozás során, és a nyomozást is megszüntessék ellene. A botrányba az ügyben eljáró korrupcióellenes Különleges Ügyészi Hivatal vezetője, Katica Jeneva is belebukott, mert a zsaroláshoz felhasznált anyagok az ő hivatalából kerülhettek ki. Így a főügyész kénytelen volt lemondani.

A botrány a héten tovább nőtt, amikor a La Veritá olasz lap videó- és hangfelvételeket hozott nyilvánosságra. Ezeken látható Boki 13, ahogy egy feltehetőleg 1,5 millió eurót tartalmazó táskával távozik a házi őrizetben lévő milliomostól. De egy hangfelvételen a korrupcióellenes főügyész is hallható, akiről így azt feltételezik, hogy szintén többmilliós kenőpénzt fogadott el. Sőt egyik beosztottja, az ügyben eljáró ügyész is gyanúba keveredett.

Az ügyben Boki 13 összekötőként dolgozhatott, az ő segítségével zajlott a kommunikáció Janeva és Kamchev között, valamint ő felelhetett azért is, hogy a pénz eljusson a nemrég lemondott különleges ügyészhez.

A frissen közölt hangfelvételekből egyébként az is kiderült, hogy Boki 13 és az észak-macedón miniszterelnök, Zoran Zaev napi kapcsolatban álltak és jó viszonyt ápoltak. Ráadásul Zaev is tudhatott a Kamchev által fizetett 1,5 millió euróról – írja a V4NA.

Zaevet egy hónapja egy sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy a pártjából kapcsolatban állnak-e politikusok a műsorvezetővel. Zaev erre azt felelte, hogy Boki 13 rengeteg politikust ismert. A kérdést többek között azért tették fel Zaevnek, mert egy észak-macedón újságíró, Branko Geroski korábban arról számolt be, hogy két SDSM-es politikus is részt vett a bőröndös botrányban, akiket a cikkben Kikinek és Frikinek nevezett. Zaevet kérdezték arról is, hogy kik lehetnek ezen politikusok, azonban a kérdést hárította a miniszterelnök.

Az ügy kirobbanása után egyébként több lap is arról írt, hogy Zaev és Boki 13 régóta szoros barátságban vannak, de a korrupciós botrányba keveredett korrupcióellenes főügyész, Katica Janeva fia Lazar is dolgozott már a műsorvezetőnek.

Az ügy érdekessége, hogy Boki 13 letartóztatása után több cikk is megjelent arról az észak-macedón sajtóban, hogy a műsorvezető személyes problémákkal küzd és depressziós, ezért tartani lehet tőle, hogy öngyilkos lesz. A cikkek miatt ijedhetett meg Jovanovski, aki elmondta, hogy ha meghalna a börtönben, azt öngyilkosságnak álcázzák majd – tudatja a portál.

