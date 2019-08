Tízmilliárdot fordítottak a szervezők a Szigetre

Extra

Kiss Nóra ,

Véget ért a 27. Sziget, ahová idén összesen 530 ezer ember látogatott el mintegy száz országból. A több mint ezer fellépő a világ 62 országából érkezett. A koncertekre és egyéb programokra idén rekordösszeget fordítottak a szervezők.

„A 27. Sziget egy hároméves növekedési terv második esztendeje. Az idei költségvetés meghaladta a 10 milliárd forintot, a nagyszínpadosokra 500 millióval több jutott, mint tavaly. Minél erősebb fellépősort szeretnénk a jövőben is” – összegezte Kádár Tamás főszervező az MTI-nek.

Csillám minden mennyiségben

Flitterek, kövek, gyöngyök – ezek voltak a fesztivál slágerkiegészítői. Volt, aki csak a sminkjét dobta fel vele, de a bátrabbak az egész testüket azzal takarták el.

Nemcsak zene

A Sziget szervezői minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy a koncertek mellett más programokkal is elkápráztassák a fesztiválozókat. Az irodalmi, a pszichológiai és a filmes előadások mellett idén a cirkuszra és a színházra voltak a legtöbben kíváncsiak, ami nem is csoda, hisz a jó hangulatról világhírű művészek és artisták is gondoskodtak.

A sztárok is imádták

A Szigetre számos hazai híresség is ellátogatott szerelme vagy barátai társaságában. Palvin Barbara amerikai színész párjával, Dylan Sprouse-szal érkezett. Gönczi Gábor pedig a feleségével együtt fesztiválozott.

Ed Sheeran volt a legnépszerűbb

A fesztivál szervezői kilenc headlinerrel készültek idén. Közülük a legnépszerűb az első napon fellépő Ed Sheeran volt, akire összesen 60 ezren voltak kíváncsiak. A brit világsztár koncertjére pár óra alatt elfogytak a jegyek. A hatalmas érdeklődés miatt, a Nagyszínpad május végi átalakítása kapcsán, újabb 2000 darabot kezdtek el árusítani aznapra.

Örök emlék marad

Nagyon népszerűek voltak a kitelepült tetoválószalonok, amelyek előtt egész nap kígyózó sorok álltak. „Minden évben egyre többen szeretnének tetoválást az itt töltött felejthetetlen napokról. Korábban szinte mindenki a Sziget feliratot varratta magára, de 1-2 éve már inkább a kisebb, szokványosabb minták a népszerűek. Idén például rengeteg pillangót és madarat készítettünk” – mondta az egyik tetováló, aki hozzátette: piercinget is sokan kértek.

