Történelmi pillanat! Így költöztetik a Néprajzi Múzeum műtárgyait– Videó!

Belföld

Lokál ,

Megkezdődött a magyar történelem egyik legnagyobb gyűjtemény-költöztetése, több, mint 250 ezer műtárgy mozdul meg hamarosan a Néprajzi Múzeum költözése során.

A közel fél évszázada meg nem mozdított tárgyakat is csomagolják, digitalizálják. A költözés előkészítés nyilvántartási szakaszának háromnegyedén már túl vannak, a terv szerint nyár végére pedig már 90 százalékos lesz a készültség. A több mint 250 ezer különböző méretű, korú és állagú műtárgy megmozgatásán több mint 100 szakember dolgozik, hogy a különleges gyűjtemények a Liget Budapest Projektnek köszönhetően végre méltó körülmények közé kerüljenek. A 250.000 műtárgyat egyedileg készítik fel a költözésre méretük, koruk és állapotuknak megfelelően, legyen az egy kisebb miskakancsó, vagy afrikai törzsi maszk.

Felbecsülhetetlenül értékes és pótolhatatlan tárgyak, 30.000 darabos kerámiagyűjtemény, törzsi maszkok, afrikai pajzsok, japán legyezők, miskakancsók, óriás székelykapuk, papírbetlehemek, hangulatos paraszti bútorok és még sorolhatnánk, mennyi érdekességet kell becsomagolni a Néprajzi Múzeum költözése során. Az intézmény 2020 nyarán hagyja el korábbi, múzeumi célokra alkalmatlan Kossuth téri épületét, a költöztetés jó ütemben halad.

A nemzetközileg is elismert néprajzi gyűjtemény egy része az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) idén májusban elkészült épületében kap helyet. A látogatókat 2021 nyarától várja majd a Városligetben épülő új Néprajzi Múzeum, amely méltó, 21. századi körülményeket biztosít a gyűjtemény számára.

A költözés előkészítése komplex folyamat, minden műtárgyat kézbe kell venni, megtisztítani, azonosítani, fotózni, akár egy egyedi, óceániai darabról beszélünk, vagy a hatalmas kerámiagyűjtemény több darabjáról. A nagyságrendet elképzelni is nehéz: körülbelül 250.000 tárgy kel majd útra – az afrikai törzsi maszkoktól a szamurájpáncélokon át, a kolostormunkákig. Emellett az archívumi adattárban őrzött milliónyi dokumentum, kép, fénykép is költözik. A Néprajzi Múzeum munkatársai a 2017-es bezárás óta a 250.000 műtárgyat egyedileg készítenek fel a költözésre méretük, koruk és állapotuknak megfelelően, legyen az egy kisebb miskakancsó, vagy egy óriási székelykapu. A költözés előkészítés nyilvántartási szakaszának háromnegyedén már túl vannak, a terv szerint nyár végére pedig már 90 %-os lesz a készültség. A tárgyakat egyesével megvizsgálják, befotózzák, egyedi QR kód alapú azonosítóval látják el, és amennyiben szükséges megerősítik a szerkezetüket, majd speciális védőcsomagolást kapnak. Az országos múzeumok közül most a Néprajzi Múzeum gyűjteményeiről áll rendelkezésre a legpontosabb kép.

A gyűjtemény jeles darabjai a Néprajzi Múzeum új, ikonikus épületében mutatkozhatnak majd be, melynek kivitelezése 2017 év vége óta zajlik. A magyar Napur építésziroda által tervezett épület tavaly az International Property Awards nemzetközi ingatlanszakmai versenyen elnyerte az „Európa legjobb középülete” elismerést, illetve a „World’s Best Architecture” különdíjat, mely világszerte az egyik legrangosabb ingatlanszakmai elismerés. Az épület jövő év végére már szerkezetkész állapotban lesz, jelenleg a mélyépítés szakasz zajlik, hamarosan megkezdődik magasépítés.

Míg a Néprajzi Múzeum korábbi állandó kiállítása csak a magyar kulturális anyagot mutatta be, az új városligeti épületben a világ civilizációját átfogó gyűjteményt is megtekintheti majd a közönség. Többek között az Afrikában, a Pápua-Új-Guineában gyűjtött anyagot, a különleges óceániai gyűjteményt és a mongol sámánkutatás kollekcióját. Az intézményben gyerekmúzeum is helyet kap.