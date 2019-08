Továbbra is a Fidesz a legnépszerűbb

Belföld

Az EP-választás óta negyven százalékpontos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP az ellenzéki pártok előtt, a kormánypártok népszerűsége továbbra is 50 százalék felett van – derült ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából.



A kormánypártok továbbra is óriási népszerűségnek örvendenek, a kutatás szerint ugyanis most 52 százalékot szereznének, szinte ugyanannyit, mint az európai parlamenti választásokon, míg a DK és a Momentum, a legtámogatottabb ellenzéki pártok csupán 11-11 százalékot érnének el. A felmérés szerint a teljes felnőttnépesség körében is stabil a Fidesz–KDNP előnye, a kormányzó szövetségnek 41 százalékos a támogatottsága.

A Jobbik támogatottsága 9 százalékos, ami az intézet szerint jól mutatja, hogy a szavazótáboruk továbbra sem aktív. A „belpolitikai botrányoktól júliusban sem mentes” MSZP–Párbeszéd a biztos szavazók esetében 7 százalékon áll, tehát – mint írták – „Tóth Bertalanék vesszőfutása” továbbra is folytatódik.

