Új funkcióval bővült az MNB hitelkalkulátor alkalmazása

Új funkcióval bővült a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelkalkulátor alkalmazása, a program segítségével mostantól kiszámítható, hogy a tervezett hitel feltételei a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (jtm) mellett megfelelnek-e a hitelfedezeti mutató (hfm) feltételeinek – közölte a jegybank csütörtökön a honlapján.

Az MNB pénzügyi navigátor honlapján és mobilapplikációján is elérhető hitelkalkulátor alkalmazás a szükséges adatok megadását követően kiszámolja, hogy hitelfelvétel esetén hozzávetőlegesen mekkora összeget kell visszafizetni, illetve milyen nagyságrendű törlesztőrészlettel lehet számolni. Össze lehet hasonlítani a fizetési kötelezettségek alakulását a megadottnál hosszabb és rövidebb futamidőre is, továbbá a futamidő alatt bekövetkező kamatváltozások törlesztőrészletre vonatkozó hatásának szimulálására is lehetőség nyílik.

Az applikáción keresztül arra is választ lehet kapni, hogy a hitelfelvevő a megadott adatok (például hitelösszeg, futamidő, kamatozás, jövedelem) mellett felvenni tervezett hitel tekintetében várhatóan megfelel-e a jtm által szabott feltételeknek. A hitelnyújtást követően fennálló összes hitel havi törlesztőrészletének összege, valamint az igazolt havi nettó jövedelem hányadosából álló mutatóra vonatkozó jegybanki előírás célja, hogy a jövedelemhez képest maximálja a havonta vállalható törlesztőrészletek összegét.

A hitelkalkulátor mostantól a hfm-re vonatkozó előírásoknak való megfelelés előzetes ellenőrzésére is képes. A hfm a tervezett hitel összegének és jelzáloghitel esetében a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan forgalmi értékének, gépjárműlízing esetében a gépjármű piaci értékének a hányadosa. A hfm-re vonatkozó előírás az ingatlan vagy gépjármű fedezete mellett felvett hitelek fedezet arányában felvehető legmagasabb összegét határozza meg, ami a túlzott eladósodásból eredő kockázat mértékének csökkentését szolgálja.

Az iOS és Android operációs rendszereken elérhető pénzügyi navigátor mobilalkalmazás a hitelkalkulátor mellett friss hírekkel és árfolyamadatokkal, online keresők és kalkulátorok beágyazott verzióival, az MNB ügyfélszolgálatához kapcsolódó időpontfoglalóval, valamint pénzügyi szótárral is segíti a kényelmes, gyors tájékozódást – írja közleményében a jegybank.

