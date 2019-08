Új magyar technológiával nyomtatnak üvegre, fára, plexire

Belföld

A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő INTERO Design által kifejlesztett technológia olyan strukturált felületek gyártását teszi lehetővé, melyek utánozhatatlan érzéseket biztosítanak üvegen, fán és plexi bútorelemeken egyaránt. Bármire képesek „nyomtatni”, ami 5 centiméternél vékonyabb. A vállalat egyaránt dolgozik lakossági megrendelésre, de komplett szállodák fürdőszobáit is elkészítették már.

Lakásfelújításnál vagy ingatlanok építésénél számtalan részletre kell odafigyelni, és a tulajdonosok, befektetők mindig azon törik a fejüket, hogy mivel lehetne egyedivé varázsolni a ház egyes részeit. Napjainkban nem könnyű kitűnni a tömegből, de az INTERO Design egyedülálló technológiájának köszönhetően mégsem lehetetlen.

„A cégünk által gyártott termékek sokszínűségét, egyediségét és egyéniségét a már-már képzőművészeti színvonalon elkészített művek hűen tükrözik. A saját technológiánk ötvözi a strukturált nyomtatást és a hagyományos festést, melynek ötvözetéből egy különleges, a világon csak általunk gyártott üvegfelület jön létre” – magyarázta lapunknak Tankó Balázs, az Intero DESIGN marketingigazgatója.

A felületek utánozhatatlan érzéseket biztosítanak üvegen, fán és plexi bútorelemeken egyaránt és szavakkal leírhatatlan hangulatot kölcsönöznek egy-egy helyiségnek.

A technológiával fizikálisan is tapinthatóvá tudják tenni a felületet, legyen szó saját fotóról vagy grafikáról, adott esetben a szakemberek által megálmodottakról. A teljes színpaletta több mint 16 millió színt képes megkülönböztetni, a kiemelkedő minőség így már első pillantásra is szembetűnő. Bármire képesek „nyomtatni”, ami 5 centiméternél vékonyabb, és a jelenlegi kapacitással akár 50 négyzetméternyi felületen is képesek dolgozni.

A fürdőszobák egyediségét a minőségi bútorok, az üveg hátfal illetve a dekorációs üveg csík téralkotó együttese biztosítja.

„Az Intero DESIGN 2016-ban a Konyhakiállításon mutatkozott be, a rengeteg érdeklődőre tekintettel pedig úgy gondoltuk, hogy a Construma 2016 kiállításon is bemutatjuk a márkát. Rá egy évre ugyanitt elnyertük a rendezvény szakmai elismerését, így azóta Construma díjjal büszkélkedhetünk” – tette hozzá a marketingigazgató.

A vállalat ügyfélköre az azóta eltelt években kiszélesedett. A lakossági megrendelések mellett sok megkeresésük van építőipari cégektől, belsőépítészekkel és lakberendezőkkel is együtt dolgoznak, de komplett szállodák fürdőszobáit is elkészítették már.