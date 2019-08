Vic Armstrong kaszkadőrlegenda: Budapest igazi filmes központ

Vic Armstrong a világ egyik legismertebb kaszkadőre, aki többek között Indiana Jones, Han Solo vagy Superman bőrébe bújt. A ma már akciójelenet-rendezőként is ismert filmes Budapesten járt, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap Fast Forward Program keretein belül tovább adja a tudását. Interjút adott a Lokálnak a világhírű szakember, és a magyarokat az egekig dicsérte.

Járt már korábban Budapesten?

Igen, még évekkel ezelőtt a munka hozott ide. Nagyon tetszett a város, imádom a csodás épületeket. De tudja mikor figyeltem fel magukra? Mikor rájöttem, hogy fantasztikus lovaik vannak! A magyar lovak elképesztően jók a filmekben, a legtöbb akciójelentben, amit rendezek őket használom, külföldön is.

Tudta, hogy lovas nemzetként emlegetnek minket?

Alá kell támasztanom! Nem tudom, mi lehet a titok, de remekül csinálják.

Mikor itt járt, volt ideje megcsodálni a várost?

Hosszabb időt töltöttem itt, mikor a Szabadság, szerelem című filmet forgattuk, de a főbb nevezetességeket csak futólag láttam. A város építészete viszont elvarázsolt. Fel is robbantottam a felét! (nevet) Andy Vajna beültetett a kocsijába, körbefurikáztunk néhány kerületen. Mutatta nekem, nézd milyen szépek, én pedig elámultam. Kérdeztem is tőle, hogy miért mutatja meg nekem ezeket, hisz robbantani akarunk. „Pont azért!” – mondta. Nem hittem a fülemnek, de azt felelte, komolyan gondolja, hiszen egy hét múlva úgyis lebontanák őket. Láttam azonban a budai Várat és a Halászbástyát, gyönyörűek.

Mit gondol a magyar filmesekről, kaszkadőrökről?

Ha a filmezésről beszélünk Magyarország és Budapest azt hiszem mára megkerülhetetlen. Mindenki ide akar jönni! Konkrétan a világ egyik legjobb filmes központja. Egyrészt remek az adózás, másrészt annyi arca van a városnak, hogy bármire használhatjuk. A filmstúdiók pedig tökéletesen felszereltek. Mindemellett a magyar filmeseknek különleges látásmódjuk van, és egytől egyig alázatosak. Hihetetlen finomsággal nyúlnak témákhoz és érzelmekhez. Ugyanígy a kaszkadőrök. Sok-sok évvel ezelőtt Andy Vajna mutatott be Piroch Gábornak, akivel azóta is nagyon sokszor együtt dolgozom.

Rengeteg filmben szerepelt kaszkadőrként, tíznél is több alkalommal helyettesítette Harrison Fordot. Milyen kapcsolatban vannak?

Harrisonnal az első pillanattól kezdve egy hullámhosszon voltunk. Ez fontos, hiszen egymás mozdulatait kell úgy eladni, mintha a sajátunk lenne. Egyébként a kedvenc karakterem is Fordhoz köthető, mert Indiana Jonest szerettem a legjobban. A legnehezebb pedig amit helyette kellett megcsináljak, az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag című filmben volt. Egy lóról kellett átugranom egy tankra. A filmben egy pillanat, de valójában három hónapig gyakoroltunk, hogy a ló elég közel vágtasson a szakadékhoz, hiszen ez az ösztönei ellen van.

Igazi legenda

Vic Armstrong a világ egyik legnépszerűbb akciójelenet-rendezője. Híres, keresett kaszkadőrből lett hollywoodi kasszasikerfilmek second unit rendezője és tévésorozatok direktora. Kaszkadőrként olyan legendák bőrébe bújt, mint Superman, Indiana Jones vagy James Bond, akciórendezőként pedig neki köszönhetjük többek között a Terminátor 2. – Az ítélet napja nyitójelentét és motoros-kamionos üldözését, az Air America, a Dűne, a Csillagközi invázió, a Star Wars: A Jedi visszatér, a Charlie angyalai vagy a Szárnyas fejvadász akciójeleneteit. Az Oscar-díjas szakember több évtizedes pályafutása alatt olyan ismert rendezőkkel dolgozott együtt, mint Steven Spielberg, Sir Richard Attenborough, Ridley Scott, George Lucas vagy Martin Scorsese.

Filmplakát-kiállítás nyílt Andy Vajna filmjeiből

Andy Vajna születésének 75. évfordulója alkalmából a filmproducer filmjeit bemutató plakátkiállítás nyílt Budapesten. A kiállításon, amelyet Andy Vajna kollégái és barátai szerveztek, 42 film plakátján kívül számos fénykép, Andy Vajna személyes relikviái, köztük az 1997-ben az Evitáért kapott Golden Globe díj, valamint a Rambo-filmekben használt eredeti kések is megtekinthetők. A plakátkiállítás a Kempinski Hotel Corvinus Budapest lobbyjában és a Nobu Budapest étteremben szeptember végéig látható. A megnyitón Vic Armstrong is részt vett és a kiállítás szervezésében Andy özvegye, Vajna Tímea is részt vett. – Különleges nap ez a mai, büszke lenne, ha látná mindezt. Több plakátot meg fogok tartani, ha vége a kiállításnak. Ha rájuk nézek, őt látom, most is úgy érzem, hogy még mindig velem van – mondta könnyek között Tímea.