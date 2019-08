Visszatér Radics Béla legendás gitárja

Extra

Holló Bettina ,

Magyarországon Radics Bélának volt elsőként hosszú haja, és ő hordott először farmert – állítja Kosik Kristóf, aki 14 év után idén februárban vehette kezébe a rockzenész sok évvel ezelőtt eltűnt gitárját, a legendás bíbor Gibsont. A szimbólummá vált hangszer kitűnő állapotban van, amit a Velünk élő legendák című koncerten bárki meghallgathat.

– A zene szeretete édesapámtól ered, aki személyesen ismerte Radics Bélát – kezdte a Lokálnak Kosik Kristóf, a legendás gitár megtalálója.

– Járt a koncertjeire, általa pedig én is megkedveltem az ottani miliőt. Aztán 1986-ban megjelent Ómolnár Miklós R. B. Kapitány, avagy pengék és halak című könyve, amelynek köszönhetően még közelebb került hozzám ez a világ. Persze én is zenélni kezdtem, s később az iskolában egyik tanáromtól, Póka Egontól tudtam meg, hogy Béla gitárjának nyoma veszett. Ekkor a Kapitány már tizenöt éve elhunyt, így az eltűnt hangszer sorsa felkeltette az érdeklődésemet. 2004-ben eldöntöttem, hogy alapítok egy zenekart, és kitűztem célul, hogy előkerítem hozzá a gitárt. 14 év küzdelem után, idén február 24-én a kezembe vehettem, ami leírhatatlan érzés volt. Korábban mindenki mondta, hogy adjam fel, úgysem lesz már meg, ellopták, eltűnt, és még ha meg is van, harminc év után biztos használhatatlan. De én nem adtam fel, és megérte – mondta Kosik Kristóf, aki csodával határos módon néhány apróságtól eltekintve szinte kifogástalan állapotban vehette át a bíbor Gibsont.

– Apró fém alkatrészeket és -húrokat cseréltünk rajta, de a hangszer kiváló állapotban van. Felbecsülhetetlen az értéke, hiszen egy igazi legenda az összes kudarcát, bánatát és örömét ezzel a hangszerrel fejezte ki, és olykor ezt nem a kezeivel, hanem a fogaival tette. Béla testesítette meg a lázadást a rendszer ellen, annak ellenére, hogy a szövegeiben ez egyáltalán nem mutatkozott meg. Itthon neki volt elsőként hosszú haja, és ő hordott először farmert, a koncertjein a tömeg azt kiabálta: „Bélát a kormányba, a zenekarát, a Taurust pedig a pártba”. Nos, ez 1972-ben a politikai elit számára nem hangzott túl jól, így a zenészt ellehetetlenítették, ez vezetett ahhoz, hogy 36 évesen a halálba itta magát – magyarázta a gitár megtalálója, aki már három koncertet adott a hangszerrel, de a közeljövőben újabb nagy dobásra készül.

– A Bíbor Gibsonnak elképesztő ereje van, amit augusztus 30-án a Várkert Bazárban a közönség is megcsodálhat. A Velünk élő legendák című koncerten ugyanis jómagam és Tátrai Tibor is megszólaltatja a gitárt. Reméljük, ismét bebizonyítjuk, hogy a magyar művészet soha nem volt másodrangú sem a Kelethez, sem a Nyugathoz képest – tette hozzá. A Velünk élő legendák című koncertre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információk: www.velunkelolegendak.hu/regisztracio.

