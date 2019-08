Vizsgálat indult Donáth László zaklatási ügyében

Belföld

Tényfeltáró vizsgálatot indított a Magyarországi Evangélikus Egyház Donáth László lelkész ügyében, miután a volt MSZP-s képviselőt több nő is szexuális zaklatással vádolta – idézte az origo.hu az egyház közleményét. Az ügyben korábban a rendőrség nyomozást indított.

Az evangélikus egyház közleménye szerint beérkezett panaszok miatt az evangélikus egyház elnöksége tényfeltáró vizsgálatot kezdeményez, bevonva az érintett feleket és gyülekezetet is. Ezzel egy időben pedig lelkigondozói és terápiás segítséget kínál fel az érintettek számára. Ahogy fogalmaztak, mindezt Krisztus ügye és az emberi méltóság védelme melletti mély elkötelezettségünk alapján teszik.

„Zéró toleranciát hirdetünk: ha szükséges, meg kell tennünk az előírt egyházjogi lépéseket, nagy intenzitással kell odafigyelnünk az áldozatok hangjára, és lelkigondozói segítséget kell nyújtanunk nekik” – fogalmaztak.



Amint a Lokál is megemlítette, a TV2 Tények című műsora számolt be róla, hogy egy budapesti evangélikus szeretetház egyik gondozottjának hozzátartozója szexuális zaklatás miatt feljelentette Donáth Lászlót. A rendőrség június 13-án nyomozást indított az ügyben. Sajtóértesülések szerint a volt szocialista képviselő többször is szexuális ajánlatot tett, valamint megfogta a mellét és a nemi szervét az intézmény egyik, 30 év körüli takarítónőjének. A Tényeknek az egyik áldozat neve elhallgatását kérő hozzátartózója azt nyilatkozta, hogy feleségét Donáth a szeme láttára fojtogatta. A férfi szerint Donáth „kerülte az időseket és a kövéreket”. Később több áldozat is jelentkezett, akik hasonló atrocitásokról számoltak be.

Donáth László, 16 éven át volt az MSZP országgyűlési képviselője. Lánya, Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője. A Ripost szerint őt is szexuális zaklatással vádolta meg egy fiatal lány. Azt mondta, hogy a Sziget fesztivál egyik napja után támadt rá Donáth Anna a szeretetházban.

