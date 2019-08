Zaklathatott a szocialista lelkész, a momentumos Donáth Anna apja

Belföld

Botrányos történetek szivárogtak ki az egyik fővárosi szeretetotthonból: az egyik ott dolgozó lelkész több alkalmazottat is zaklathatott, az érintettek viszont nem mertek lépni az ügyben. A lelkész ugyanis az a Donáth László, aki 16 éven keresztül volt az MSZP országgyűlési képviselője, és még ma is nagy befolyással bír. Néhány hete azonban az egyik dolgozó szembeszállt az egykori politikussal, és feljelentette. Donáth László egyébként a Momentum EP-képviselőjének, Donáth Annának az édesapja – számolt be a felkavaró ügyről a TV2 Tények című hírműsora.

A Tények információi szerint több dolgozót is szexuális zaklatás ért az otthonban, az érintettek azonban nem mernek kiállni, ugyanis félnek a lelkész bosszújától. Erről az egyik idős gondozott hozzátartozója is beszélt a műsor stábjának, ugyanakkor még ő is azt kérte, hogy az arcát ne mutassák, és a hangja se legyen felismerhető.

Hallottam, hogy volt egy nagyon kedves dolgozó, aki nemrégiben felmondott, és hallottam, hogy beszélték a dolgozók, hogy ez azért történt, mert valamelyik lelkész zaklatja, és nagyon csúnyán bánik velük. De nem merték feljelenteni, merthogy nagyon nagy hátszele van – mondta a hozzátartozó.

Donáth László egyébként amellett, hogy evangélikus lelkészként dolgozik az otthonban, még mindig befolyásos ember a baloldalon, 1994 és 2010 között szocialista parlamenti képviselő volt.

Néhány hete azonban a szeretetotthon egyik munkatársa megelégelte a sorozatos megaláztatást, és feljelentette az egykori baloldali politikust. A Tények úgy tudja, hogy egy alkalommal egy folyosón hagyott kiskocsi miatt vesztek össze a szocialista lelkésszel, a szóváltás azonban hamar erőszakba váltott, amikor a férfi fojtogatni kezdte. A beszámolók szerint Donáth László az utóbbi években többször is tett neki szexuális ajánlatot, illetve molesztálta is: megfogta a mellét és a nemi szervét is. A Tények megkereste az érintett intézményt is az ügyben, azonban ez idáig nem reagáltak.