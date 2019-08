Zimány Linda nem társkeresőzik

Extra

Holló Bettina ,

Zimány Linda egy éve szingli, és már tárt karokkal várja az igazit. Asztrológusa szerint jövő év elején találhatja el Ámor nyila, az ügyvédjelölt a nagy találkozásra pedig lelkileg is igyekszik felkészülni.

Ősszel szakvizsgát kell tennie, így a nyár részben a tanulásról is szól Zimány Linda számára. Kisebb kiruccanásai alatt viszont igyekszik nyitott szemmel járni, de úgy érzi, hogy az ismerkedés terén egyáltalán nincs könnyű dolga.

– Nekem a társkereső nem opció, így igyekszem inkább új embereket megismerni. Sokan rosszindulatúan azt mondják, hogy túl nagyok az elvárásaim, miért nem jövök össze például egy pékkel, de ez nem ilyen egyszerű. Természetesen semmi bajom a pékekkel, de köztudottan glutén allergiám van, ami miatt nem járok pékségbe, így lehetőségem sincs megismerkedni velük – mondta a Lokálnak Zimány Linda, aki 2017 eleje óta szingli, akkor szakított ugyanis az üzletemberrel, Kedves Ferenccel.

– Egy évvel ezelőtt volt még egy rövid próbálkozásunk együtt, de nem jött össze, és azóta tényleg szingli vagyok. Kellőképp meggyászoltam az előző szerelmemet, és noha vannak még apróbb sebek, amiknek be kell gyógyulnia, szép lassan készen állok egy új kapcsolatra. Az asztrológusom szerint ez már nincs is messze, jövő év elején érkezhet az igazi, állítólag munkahelyi körökből fogom megismerni. Addig is pszichológussal erősítem a lelkem, és igyekszem minden téren rendbe tenni az életem – magyarázta a 33 éves ügyvédjelölt, akit az anyaság gondolata is egyre inkább foglalkoztat.

– Bízom benne, hogy egy olyan párt fogok találni, akivel lehet hosszútávra tervezni, és ennek része lesz a családalapítás is. Bármerre járok, várandós nőket látok, a közeljövőben én is szeretnék anyává válni – tette hozzá.

További cikkek: