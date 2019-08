Zimány Linda: Öreg lélek vagyok

Extra

Holló Bettina ,

Peller Mariann két éve indította útjára az Utazás a lelked körül című műsorát, amiben hétről hétre egy-egy ismert emberrel beszélget hitről, lélekről, sorsról, megmagyarázhatatlannak tűnő tapasztalásokról. A legfrissebb epizód vendége Zimány Linda volt, aki nagyszülei által vallásos nevelést kapott, mégis sok mindenben hisz a templomban tanultakon túl is. Mesélt személyiségfejlesztésről, ikerlángokról, sorsszerűségről és lélekvándorlásról is.

“Két éve járok egy kedves pszichológushoz, személyiségfejlesztés okán. Ezt nagyon fontosnak tartom, és a mai világban teljesen normálisnak is. Hihetetlen, de az elmúlt két év során nagyon sok dolog jött felszínre. Rengeteg elfojtás van az emberben a társadalmi elvárások, a megfelelési kényszer miatt. Főleg, hogy 14 éves koromtól – most 33 vagyok – a nyilvánosság előtt lett belőlem felnőtt. Nyilván idővel muszáj legyinteni a kritikákra, de mégis minden ott van a háttérben, és befolyásol. Még az is lehet, hogy észre sem veszed magadon, de egyszer csak elérsz egy bizonyos kort, és feltűnik, hogy a személyiségfejlődésedben elakadáshoz értél. Szeretnél ezen túllépni, így hát segítséget kérsz. Most például épp ezen dolgozunk, hogy ne halljam meg a hozzászólásokat, amelyek nem visznek előre. A húszas éveimben az extrovertáltság volt rám jellemző, de ahogy telik az idő, ez is átfordult introvertáltságba, más dolgok válnak fontossá az életben. Ehhez az is hozzátartozik, hogy nem fogadod már el a kritikát akárkitől. Ez is teljesen természetes dolog – kezdte a műsorban Linda, akit Mariann a későbbiekben arról faggatott, hogy hisz-e a sorszerűségben.

“Abszolút hiszek az ilyen jellegű dolgokban, így a sorsban is. Viszont azt gondolom, hogy én irányítom. Tőlem nem áll távol a látóhoz járás, vagy ilyen jellegű dolgok, mert szerintem ha valaki jó, akkor tud útmutatást adni. Igaz, hogy többnyire inkább beteszem ezeket a gondolatokat egy képzeletbeli fiókba, és általában utólag áll össze a kép, hogy mintha erről beszélt volna. Igyekszem függetleníteni a gondolataimat a hallottaktól, mert azt szeretném, hogy a saját akaratom érvényesüljön. Szerintem lehet változtatni a sorsunk alakulásán, és nem szabad benne maradni olyan szituációkban, amelyek valójában nem tetszenek nekünk” – mondta az ügyvédjelölt, akinek a hite a nagyszülőknek köszönhetően már gyerekkorában elkezdett kialakulni, felnőttkorára ez azonban még nagyon sokat formálódott, alakult, és ez a folyamat még mindig tart.

“Nagyon jóban vagyok a szüleimmel. Édesanyámmal vagyunk igazán egy hullámhosszon, apa inkább csendesebb. Persze vele is nagyon jó a kapcsolatom, de anya az, aki akár naponta négyszer is felhív, ha valami történik. A hit szempontjából azonban inkább az anyai nagyszüleim voltak rám hatással. A nagyim vitt magával templomba, amikor kicsi voltam, de felnőtt koromra ez átformálódott bennem egyfajta belső hitté, nem járok minden vasárnap templomba, de hiszek. Azt gondolom, hogy mindenkinek kell hinnie valamiben. Én hiszek a lélekvándorlásban is, és azt szokták mondani nekem, hogy öreg lélek vagyok. Lehet, bár az is igaz, hogy sok mindent megtapasztaltam már ebben az egy életemben is” – tette hozzá Linda.

