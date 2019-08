Zugló után Budapestet is csődbe vinné Karácsony

Belföld

Újabb, a 4-es metróhoz hasonló, jelentős költségtúllépéssel fenyegető beruházásra kényszerítené Budapestet Karácsony Gergely. Az ő elképzelései szerint megvalósuló 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötése százmilliárdos nagyságrendű pluszköltséggel és az építkezés ellehetetlenülésével járna.

Az ellenzék főpolgármester-jelöltje a kampányában néhány napja még a beruházás felgyorsítását követelte, miközben januárban még nem tartotta azt elfogadhatónak. „Zugló érdekeit sérti a felső vezetésű M2–HÉV-összeköttetés” – olvasható abban a levélben, amit Karácsony Gergely aláírásával küldtek el a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK).

Akkor Karácsony azt írta, hogy az Örs vezér téri, új, pilléreken álló állomás rombolná a városképet, a Szentmihályi út–Kerepesi út csomópontjának átépítése és a közúti forgalom felüljárón való átvezetése a környező területeket elzárná – írja a Magyar Nemzet. Zugló polgármesterének levele szerint a magasvasút zajos lenne, rezgéseket okozna és rombolná a városképet, ezért „a bírálati engedélyezési tervdokumentációban bemutatott műszaki kialakításokat összességében nem tartja elfogadhatónak”.

A BKK a válaszlevelében felhívta Karácsony Gergely figyelmét arra, hogy a XIV. kerülettel a projekt tervezésének kezdete óta folynak az egyeztetések, valamint abból az is kiderült, hogy a térrendezéssel kapcsolatos tervpályázat bírálóbizottságának tagja volt a kerületi főépítész is. Azt is megjegyzik, hogy eddig nem kaptak a kerülettől olyan egyértelmű véleményt, amely kizárja az Örs vezér terén a metró és a HÉV magasvasúti összekötését.

Karácsony Gergely az egy héttel ezelőtt a XVI. kerületben tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötésének tervezését fel kell gyorsítani, és azt kéregvasútként kell megépíteni, azonban arról nem szólt, hogy az általa vázolt elképzelésnek nincs pénzügyi háttere. Hiszen, mint azt a BKK levelében meg is írta, ha a Pillangó utcától a Körvasútig végig kéregvasutat építenének, akkor csak a műtárgyak kivitelezése és a közművek kiváltása százmilliárdos pluszköltséget jelentene.

