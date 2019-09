1200 hektár állami földdel segíti a kormány a hátrányos helyzetű települések lakóit

Belföld

MTI ,

A kormány szociálisan rászorulók megsegítéséért indított programja 1200 hektárnyi állami földdel segíti a hátrányos helyzetű települések lakóit – mondta az Agrárminisztérium (AM) földügyekért felelős helyettes államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán.

Nagy János hozzátette: az ingyenes földhasználatok már az idén elindulhatnak.

Elmondta: az elmúlt években a kormány több hasonló pályázatot is kiírt az önkormányzatok számára. Idén 17 megye 109 települése nyújtott be sikeres kérelmet. A Nemzeti Földügyi Központ az érintett önkormányzatokkal ingyenes vagyonkezelői szerződéseket köt, amely alapján azok a földalapú támogatásokra is jogosultak lesznek. Átlagosan igénylőnként 3 hektárral tud segíteni a kormány és 5-10 éves időtartamra szóló szerződéseket kötnek majd az önkormányzatok a rászorulókkal.

Az önkormányzatok a rászorulók kiválasztásánál szociális szempontokat vesznek figyelembe, illetve közfoglalkoztatottakkal műveltetik meg a földeket. A pályázat új munkahelyteremtési lehetőségekkel is jár – hangsúlyozta Nagy János.

