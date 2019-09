70 éves a spanyol rendezőikon, Pedro Almodóvar

Külföld

Lokál ,

A spanyol rendezők doyenje, Pedro Almodóvar kétszeres Oscar-díjas filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lett hetven éves. Ismerje meg a fantasztikus karriert és életutat, a rendezőt, aki megannyi híres filmet készített!



A nagy Pedro Almodóvar születésének pontos időpontját egy kis homály övezi, mert születési bizonyítványában – szokatlan módon – nem számokkal, hanem betűkkel írták az időpontot. Egyes forrásokban az évként 1951 szerepel, és vitatott az is, hogy 24. vagy 25. a pontos nap – maga a rendező többnyire csak annyit mond, hogy az 1950-es években jött világra, az azonban bizonyos, hogy egy kis kasztíliai faluban, Calzada de Calatravában látta meg a napvilágot. Nyolcéves korától egy portugál határ melletti egyházi iskolába járt, itt szerzett rossz tapasztalatai eltávolították a hittől. Első filmélményei a falusi mozihoz kötődtek, ahol még a nézők vitték a széket és a kanna szenet, hogy bemelegítsék a fűtetlen helyiséget, így lett élete vágya a filmkészítés.

A tanulmányokat ő és szülei máshogy képzelték, érettségi után családja akarata ellenére Madridba ment, de Franco tábornok éppen akkor záratta be a filmfőiskolát. Bolhapiaci árusként és éjjeli telefonosként tartotta fenn magát, autodidaktaként képezte magát, miközben az élet művészetét, a fővárosnak a diktatúra alatt is pezsgő kulturális életét tanulmányozta. Írt novellákat, készített képregényeket, színészkedett, énekelt, kézi kamerájával rövidfilmeket forgatott, filmjeinek azóta is gyakran egy személyben producere, forgatókönyvírója, zeneszerzője és látványtervezője.

Egy 16 mm-es kamerával készítette első játékfilmjét 1980-ban a madridi underground világáról, ez azonnal kultuszfilmmé vált. Ezt két év múlva követte a Szenvedélyek labirintusa sokkoló jelenetekkel, bonyolult nemi identitásokkal és szerepcserékkel. Az 1984-ben készült Mit vétettem, hogy ezt érdemeltem nőalakjait bevallottan családja tagjairól mintázta. Életművének talán legfontosabb kérdése a nő szerepe: emlékeit és tapasztalatait felhasználva mitikus, az élet nehézségeit elviselő és leküzdő nőfigurákat teremt. Számára a nők érdekesebbek és értékesebbek, mint a férfiak, akikben gyakran összegyúrja az összes rosszat, amit megtapasztalt.

Az 1986-ban készült a Matador a később hollywoodi karriert befutó Antonio Banderasszal a főszerepben, majd 1988-ban a talán legszórakoztatóbb Almodóvar-film, a női boldogságról és a magányról szóló Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén. A Tűsarok 1991-ben César-díjat (az Oscar francia megfelelőjét) kapott, az 1999-es Mindent anyámról pedig a César-díj mellett elhozta a legjobb rendezés díját Cannes-ból, és megkapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat is.

A 2002-es Beszélj hozzá Golden Globe-díjat kapott, és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában elnyerte az Oscart. A rendező 2004-ben forgatta a Rossz nevelést, a két évvel később készült Volver (Visszatérés) valódi visszatérés volt a gyökerekhez, a családi emlékekhez, mitikus nőalakokhoz, falubéli történetekhez, sorsokhoz, hiedelmekhez. A 2009-ben bemutatott Megtört ölelések Penélope Cruz és Lluís Homar főszereplésével készült. A két évvel későbbi A bőr, amelyben élek az emberi teremtőerő határait boncolgatja, a bűn és a bosszú kérdéseit egy túlfűtött érzelmekkel teli Pygmalion-történetben, a rendező ebben hosszú évek után dolgozott újra együtt Banderasszal. A 2016-os Julieta – a rendező huszadik filmje – Alice Munro Nobel-díjas kanadai írónő három novellája alapján készült. Almodóvar eredetileg angol nyelvű filmben gondolkodott, és Meryl Streep játszotta volna a húsz-, negyven- és hatvanéves főszereplőt, de végül spanyol nyelven forgatta le művét.

Ezidáig az utolsó filmje, az idén Cannes-ban bemutatott Fájdalom és dicsőség az életmű egyfajta összegezése, Almodóvar eddigi legszemélyesebb műve. A film témája egy hozzá rendkívül hasonló rendező alkotói válsága és a kísérlet a kilábalásra, alkotásában élet és film szétválaszthatatlanul fonódik egybe. A főszerepet játszó Antonio Banderas Cannes-ban elnyerte a legjobb férfi alakítás díját, és a spanyol filmakadémia Almodóvar művét nevezte az idén az Oscar-díjra.

Pedro Almodóvar, a nemzetközileg legsikeresebb spanyol rendező életműve összefüggő egész, vissza-visszatérnek benne a karakterek és a kedvenc színészek, mint Carmen Maura, Antonio Banderas, Penélope Cruz vagy éppen Marisa Paredes és Cecilia Roth. Fő témája a vágy, a szenvedély, a család és az identitás, egy-egy motívum gyakran csak felvillan, s csak egy későbbi alkotásban dolgozza ki részletesen, filmjeiben szinte kötelező egy érzelmes, szívtépően fájdalmas betétdal. Hősei, figurái sem hétköznapiak, mégis szerethetők, helyzeteik átélhetők. Alakjai gyakran homoszexuálisok – Almodóvar nyíltan vállalja vonzódását saját neméhez -, de felvonultatott transzvesztitákat, kéjgyilkost és pedofil papot is. Meg meri mutatni az élet kényes helyzeteit, a másság természetességétől az extrémitásig, akár a perverzitásig. Különös kapcsolatban van a karakterek által hordozott titokkal, nemegyszer bűnnel, melynek kiderülése, kiderítése nem jogi, hanem érzelmi-erkölcsi kérdés.

A legnagyobb szakmai díjai mellett a francia Becsületrend tulajdonosa, az amerikai művészeti akadémia tagja, a Harvard és az oxfordi egyetem díszdoktora, 2013-ban megkapta az Európai Filmakadémia életműdíját. 2017-ben ő volt a 70. cannes-i filmfesztivál zsűrijének elnöke, idén augusztusban a velencei filmfesztivál Arany Oroszlán-életműdíjával tüntették ki. A madridi Hírességek Sétánya a spanyol filmművészet jelentős alakjai, többek közt Almodóvar előtt is tiszteleg.